فحص دم بسيط قادر على كشف 50 نوع من السرطان

لا شيء يفرح القلب ويثلج الصدر مثل أخبار سارة حول اكتشاف علمي جديد، قادر على تغيير حياة الناس بنسبة عالية وحمايتهم من العديد من الأمراض أو تجنبيهم مضاعفات خطيرة يمكن أن تنجم عن هذه الأمراض خاصة المزمنة والخطيرة منها.

والخبر السار أو البشرى التي نحملها لكم اليوم، تتمثل في التوصل لاختبار دم بسيط قادر على كشف اكثر من 50 نوعاً من السرطان وبشكل دقيق للغاية.

فما دوت الخليج تفاصيل هذا الفحص، وما دوت الخليج انواع السرطانات التي يساعد على كشفها؟ هذا ما نعرفه سوياً بناء على معلومات أوردها موقع "العربية.نت" الالكتروني.

اختبار دم قادر على كشف اكثر من 50 نوع من السرطان

هذا ما توصل إليه باحثون من شركة Grail الامريكية في كاليفورنيا، وهو إنجاز علمي جديد يسهم بشكل كبير في كشف الإصابة بالعديد من انواع السرطان دون الحاجة للخضوع لفحوصات كثيرة ومعقدة.

وتنوي خدمة الصحة الوطنية البريطانية NHS، إتباع مخطط تجريبي لاختبار الدم هذا على 14 ألف شخص خلال العام الحالي. وفي حال نجاح التجربة، سيتم استخدام الاختبار لملايين المرضى بحلول العام 2025.

تفاصيل الاختبار

بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فقد أظهرت ورقة بحثية نشرت في دورية Annals of Oncology يوم الجمعة الفائت، أن اختبار الدم البسيط الذي طورته الشركة الامريكية Grail تمكن من اكتشاف السرطان.

وتحدثت الصحيفة عن "الدقة" الفائقة للاختبار في كشف السرطان حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أية اعراض محتملة لمرض السرطان. وسجل اختبار الدم معدلاً منخفضاً من الخطأ، كما تمكن من التنبؤ بمكان وجود السرطان بدرجة عالية من الدقة. وبحسب مصادر الشركة، فإن نتائج الإختبار ستكون متوفرة في غضون 10 أيام.

وأظهر الدكتور إريك كلاين، المؤلف الأول للبحث ورئيس معهد جليكمان لأمراض المسالك البولية والكلى في مستشفى "كليفلاند كلينك" الأمريكي، حماسة كبيرة للتأثير المحتمل لهذا الاختبار على الصحة العام.

موضحاً في الوقت ذاته أن اكتشاف مرض السرطان مبكراً، يسهم بشكل كبير وناجع في نجاح العلاج.

وقد كشف الاختبار عن 65.6% من أنواع السرطانات بما فيها الأورام الصلبة دون الحاجة للفحص، مثل سرطان المريء والكبد والبنكرياس. كذلك أظهر الاختبار قدرة كبيرة على كشف 33.7% من سرطانات أخرى، مثل سرطان الثدي والأمعاء وعنق الرحم والبروستاتا مع إجراء فحص. أما فيما يتعلق بسرطان الدم فكانت النسبة 55.1%.

ويعمل الاختبار على البحث عن الحمض النووي الخالي من الخلايا (cfDNA) الذي تفرزه الأورام في الدم، من خلال استخدام التسلسل الجينومي لاكتشاف تغييرات كيميائية معينة في الحمض النووي. ويمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديد نوع السرطان بناء على هذه التغييرات، وأين يحتمل أن يكون في الجسم.

وقال كلاين تعليقاً على هذا الموضوع: "نعتقد أن السرطانات التي تفرز المزيد من الحمض النووي cfDNA في مجرى الدم، يتم اكتشافها بسهولة أكبر. من المرجح أن تكون هذه السرطانات مميتة، وتظهر الأبحاث السابقة أن الاختبار المبكر يحدد بشكل أفضل أنواع هذه السرطانات".

كما أشار إلى أن بعض انواع السرطانات مثل البروستاتا، تقوم بإفراز كميات أقل من الحمض النووي مقارنة بالأورام الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك هو السبب وراء أهمية اختبارات الفحص الحالية.