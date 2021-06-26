وصفة كورية لفرد الشعر في 30 دقيقة وستحصلين على شعر ناعم كالحرير

وصفة كورية لفرد الشعر، الكثير من السيدات والفتيات يبحثن عن طرق ووصفات طبيعية لشعر ناعم كالكوريين، بمنتجات طبيعية وليس بها أي مواد كيماوية، والاستغناء عن الذهاب إلى صالون التجميل، الذي لا ينفك حتى تصرف مبالغ باهظة الثمن على علاج الشعر، والحصول على شعر ناعم دائما، هناك أيضا بعض من الفتيات يذهب باستمرار إلى مراكز التجميل حتى يقمن بتصفيف شعرهن بالمكواة، والأستشوار لتنعيم الشعر، ولكن تلك المعدات قد تقم بإتلاف الأطراف وألحاق الأذى بقوة الشعر، والذي قد يتساقط بكثافة ويجف ويتقصف بسبب تلك الحرارة التي يتعرض لها باستمرار، وسنوفر لك اليوم طريقة شعر ناعم كالكوريين بمنتجات طبيعية ووصفات غير مكلفة.

وصفة كورية لفرد الشعر

جمال المرأة في مظهرها وأناقتها، والجمال يعتمد على شعر ناعم وطويل كالحرير، وهذا الشعر يحتاج إلى عناية فائقة للحفاظ عليه دائما، ولا داعي للذهاب إلى صالون التجميل، اصنعي كريم الأرز الكوري لتبييض الوجه والتخلص من التجاعيد في أيام قليلة، واستخدام المواد الكيماوية والتي قد تقوم بفرد الشعر ولكن لفترة محدودة، كما أنها تعجل بسقوط الشعر، وقد تلحق أضرار بالصحة العامة للجسم، فهي لها رائحة غير مستحبة، مما يستدعى عدم تواجد أي من الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات أثناء استخدام منتجات فرد الشعر الكيماوية، تبييض تحت الإبط بمكون واحد فقط وغير مكلف، لذلك نوضح لك أهمية استخدام المنتجات والوصفات الطبيعية للحصول على شعر ناعم ومفرود بدون استخدام مواد كيماوية، وتمتعي بمظهر جذاب ورائع.

طريقة عمل وصفة الكورية للشعر

قومي بإحضار ملعقتان من زيت الزيتون، وملعقتان من زيت جوز الهند، وملعقة ونصف من زيت السمسم، نصف كوب ماء أرز، وصفار بيضة إذا كان الشعر قصير، وصفة إطالة الشعر بنواة التمر في 3 أيام ستلاحظين الفرق، أما إذا كان طول الشعر لتحت الكتف فأنه سيحتاج صفار بيضتان، قومي بوضع صفار البيض في الخلاط الكهربائي مع الخفق جيدا، ثم إضافة باقي الزيوت بالتدريج، مع الخلط وإضافة ماء الأرز، ويخفق الخليط لمدة لا تقل عن 5 دقائق، حتى تحصل على مكونات سائلة متجانسة سويا، طريقة صبغ الشعر لون أشقر باستخدام زهرة البابونج، ويوزع على شعر نظيف خالي من الدهون والزيوت، ويترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة كاملة مع تغطيته ببونية شعر، ثم يغسل ويشطف جيدا بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين الفرق، مع الاستخدام دائما ستجدي أن المنتجات الطبيعية تعطيك جمال طبيعي وقد لا تحتاجي إلى استخدام المواد المصنعة.