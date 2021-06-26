طريقة عمل كيكة الزبادى فى الخلاط عملتها فى دقيقتين، كيكة الزبادي من أسهل أنواع الكيكة التي تستطيعين تحضيرها في وقت قصير، لذيذة الطعم وهشة خفيفة في تناولها علي المدعة، أسهل طرق تحضيرها وأساليب مختلفة. طريقة عمل كيكة الزبادى فى الخلاط عملتها فى دقيقتين هشة وخفيفة جدا طريقة عمل كيكة الزبادى فى الخلاط عملتها فى دقيقتين هشة وخفيفة جدا كيكة الزبادي العادية مقادير كيكة الزبادي العادية كوبان من الدقيق .

. بيكنج بودر مقدار ملعقتين صغيرتين.

بيكربونات الصودا بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

رشة ملح صغيرة.

سكر ناعم بمقدار كوب.

3 بيضات.

زيت ذرة بمقدار ⅓ كوب.

علبة زبادي.

فانيليا سائلة.

بشر ليمون بمقدار ملعقة كبيرة. مقادير شربات الكيكة ماء ورد مقدار ملعقة صغيرة.

عصير ليمون بمقدار ملعقة صغيرة.

⅓ كوب ماء.

كوب سكر. طريقة التحضير كيكة الزبادي العادية في وعاء ذو حجم كبير قومي بوضع كل من البيض والسكر.

قم بخفق المكونات معًا باستخدام المضرب.

يضاف لهم الفانيليا وبشر الليمون والزيت بالتدريج، ويظل في خفق المكونات.

يتم خلط كل من الدقيق و بيكربونات صودا والبيكنج بودر والملح.

يتم وضع الخليط السابق على خليط البيض والسكر بالتدريج.

في صينية يتم وضع الخليط المكون في النهاية، قبل وضع الخليط تدهن الصينية بالزبدة أو الزيت والقليل من الدقيق.

توضع في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة ساعة.

في وعاء على النار نقوم بتحضير الشربات.

تضاف جميع المكونات ونظل في التقليب، حتى الغليان.

بعد ترك الكيكة حتي تهداء يتم دهنها بالشربات، وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقديمها. طريقة أخري لكيكة الزبادي مقادير شربات الكيكةطريقة التحضير كيكة الزبادي العاديةطريقة أخري لكيكة الزبادي مكونات كيكة الزبادي رشه ملح.

كوبان دقيق.

بيكنج بودر.

كوب زيت.

علبتان زبادي.

فانيليا.

كوب سكر.

3 بيضات. طريقة تحضيركيكة الزبادي في خلاط كهربي يتم وضع كل من البيض والسكر ويتم خفقها حتى ينفش الخليط.

يتم إضافة كل من الزيت والزبادي بالتدريج.

في وعاء خارجي يتم وضع كل من الدقيق والملح والبيكنج بودر.

يتم وضع الخليط المحضر في الخلاط علي مكونات الوعاء.

يخلط جميع المكونات معًا جيدًا.

في صينية فرن يتم وضع القليل من الزيت والدقيق.

يوضع الخليط بالصينية.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 40 دقيقة. مكونات كيكة الزباديطريقة تحضيركيكة الزبادي الوسوم

طريقة عمل كيكة الزبادى فى الخلاط عملتها فى دقيقتين، كيكة الزبادي من أسهل أنواع الكيكة التي تستطيعين تحضيرها في وقت قصير، لذيذة الطعم وهشة خفيفة في تناولها علي المدعة، أسهل طرق تحضيرها وأساليب مختلفة. طريقة عمل كيكة الزبادى فى الخلاط عملتها فى دقيقتين هشة وخفيفة جدا طريقة عمل كيكة الزبادى فى الخلاط عملتها فى دقيقتين هشة وخفيفة جدا كيكة الزبادي العادية مقادير كيكة الزبادي العادية كوبان من الدقيق .

. بيكنج بودر مقدار ملعقتين صغيرتين.

بيكربونات الصودا بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

رشة ملح صغيرة.

سكر ناعم بمقدار كوب.

3 بيضات.

زيت ذرة بمقدار ⅓ كوب.

علبة زبادي.

فانيليا سائلة.

بشر ليمون بمقدار ملعقة كبيرة. مقادير شربات الكيكة ماء ورد مقدار ملعقة صغيرة.

عصير ليمون بمقدار ملعقة صغيرة.

⅓ كوب ماء.

كوب سكر. طريقة التحضير كيكة الزبادي العادية في وعاء ذو حجم كبير قومي بوضع كل من البيض والسكر.

قم بخفق المكونات معًا باستخدام المضرب.

يضاف لهم الفانيليا وبشر الليمون والزيت بالتدريج، ويظل في خفق المكونات.

يتم خلط كل من الدقيق و بيكربونات صودا والبيكنج بودر والملح.

يتم وضع الخليط السابق على خليط البيض والسكر بالتدريج.

في صينية يتم وضع الخليط المكون في النهاية، قبل وضع الخليط تدهن الصينية بالزبدة أو الزيت والقليل من الدقيق.

توضع في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة ساعة.

في وعاء على النار نقوم بتحضير الشربات.

تضاف جميع المكونات ونظل في التقليب، حتى الغليان.

بعد ترك الكيكة حتي تهداء يتم دهنها بالشربات، وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقديمها. طريقة أخري لكيكة الزبادي مقادير شربات الكيكةطريقة التحضير كيكة الزبادي العاديةطريقة أخري لكيكة الزبادي مكونات كيكة الزبادي رشه ملح.

كوبان دقيق.

بيكنج بودر.

كوب زيت.

علبتان زبادي.

فانيليا.

كوب سكر.

3 بيضات. طريقة تحضيركيكة الزبادي في خلاط كهربي يتم وضع كل من البيض والسكر ويتم خفقها حتى ينفش الخليط.

يتم إضافة كل من الزيت والزبادي بالتدريج.

في وعاء خارجي يتم وضع كل من الدقيق والملح والبيكنج بودر.

يتم وضع الخليط المحضر في الخلاط علي مكونات الوعاء.

يخلط جميع المكونات معًا جيدًا.

في صينية فرن يتم وضع القليل من الزيت والدقيق.

يوضع الخليط بالصينية.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 40 دقيقة. مكونات كيكة الزباديطريقة تحضيركيكة الزبادي

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