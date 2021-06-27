طريقة صبغ الشعر بـ صبغه بني في البيت دون الحاجة إلى الذهاب للصالون

عندما يتم تلوين الشعر، غالبًا ما يتم ذلك بدرجات ألوان طبيعية مثل صبغه بني. لا أحد يجب أن يلاحظ أن ذلك اللون ليس لون شعرك الطبيعي، ونظرا لضيق الوقت وأيضا توفير المال سوف نوفر لكى في هذه المقالة مجموعه من النصائح عن كيفية صبغ شعرك في المنزل بدون حصول أي خسائر، سوف تصبغينه كما تريدينه إذا أتبعتي جميع الخطوات

صبغه بني

يمكنك التعرف أيضا على أسهل طريقة لصبغ شعر بنى فاتح بالمنزل، بني فاتح أم متوسط؟ أم أشقر غامق؟ تجد العديد من النساء صعوبة في تحديد لون شعرهن بشكل صحيح. لكي تكون نتيجة التلوين بالشكل المطلوب، من المهم أن يكون لون الشعر الأصلي صحيحًا. عندها فقط تتحول الأشقر المتوسط ​​إلى البني البندق. قارن لون الشعر مع صور خيوط الشعر التي تظهر في معظم عبوات التلوين.

طريقة اختيار الصبغة

أن تكون شقراء مرة واحدة لقد كان هذا حلمك لفترة طويلة، لكن بعد فترة تنظرين إلى هذا اللون غلبا لون ممل وتريدن استعاده لون شعرك الطبيعي أو صبغة بدرجة من الألوان البنية، يمكنك تحقيق نتائج رائعة باستخدام منتجات الصبغة للمنزل. تتطلب التغييرات الشديدة في اللون تحليلاً مفصلاً لبنية الشعر ومعرفة سليمة بالعمليات الكيميائية التي تحدث أثناء الصباغة. أولئك الذين يقومون بتبييض شعرهم بأنفسهم يتعرضون لخطر أن المنتج سوف يعمل لفترة طويلة (هذا يضر الشعر أكثر) أو قصير جدًا تكون النتيجة لون برتقالي.

تجنب الأخطاء أثناء الصبغ

لقد اشتريت صبغة شعر لأخذها إلى المنزل وترغب في البدء على الفور بعد كل شيء ، لا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً. ضع منشفة قديمة حول كتفيك وستكون جاهزًا للانطلاق:

لا تنسى أشياء مهمة مثل دبابيس الشعر والمشط والمنبه؟ لأنه بمجرد اختلاط لون الشعر، لم يعد هناك وقت للنظر حولك.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها بشكل أفضل: خذ وقتًا للاستعداد جيدًا قبل صبغ شعرك بنفسك.

فرشاة التلوين: تسهل عملية التطبيق، خاصة إذا كنت تريد تلوين الجذور فقط.

مشابك الشعر (مصنوعة من البلاستيك) ومشط للتسريح: يمكن فصل الخيوط الفردية وتثبيتها.

المنشفة القديمة والملابس القديمة إذا حدث تلطيخ.

الفازلين: يمنع تغير لون الجلد.

طريقة الصبغ الشعر في المنزل

لقد أعددت كل شيء جيدًا: ضع المنشفة القديمة وساعة منبه المطبخ على استعداد لإيقاف الوقت، ضع الفازلين على الجلد كحماية، والآن هذا: عند تطبيقه، ستلاحظ أن الصبغة ليست كذلك كافية، ستكون نتيجة الصباغة غير منتظمة لأنه لم تتلامس جميع الأجزاء الشعر مع الصبغة بنفس الدرجة. لذا تتجنبين هذا الفخ: لديك شعر قصير؟ فأنت بحاجة إلى عبوتين من الصبغة حتى لا تتعرض للفوضى عند التقديم. امزج العبوة الثانية على الفور حتى تتمكن من استخدامها دون إضاعة الكثير من الوقت.