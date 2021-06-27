طريقة صبغ الحواجب بالمنزل بطريقه سهلة ستغيري مظهرك في 10 دقائق فقط

صبغ الحواجب إذا كنت لا تحب شكل حاجبك، إذا كان أشقر، أو متناثر، أو غير مكتمل ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إزالة الشعر الزائد بطريقة غير صحيحة. إذا كنتي تستخدمين منتجات مكياج الحواجب لي ملء الثقوب، بطريقة غير مناسبة لكى وجعلها تبدو أكثر سمكًا. أو إذا كان يمسح بعد كل استحمام أو سباحة وأردت شيئًا يدوم أكثر. إذا فأنتي تحتاجي الآن إلى ادخل صبغة الحاجب في المعادلة.

صبغ الحواجب

يمكنك التعرف أيضا علي طريقة صبغ الشعر بالمنزل، حيث أول مرة التي ستقومي فيها بصبغها، لن تصدقي من جمالها عليكى، والآن سنقوم بتعليمك كيفية صبغ حاجبك في المنزل بطريقة صحيحة ولكن يجب أولا أن تحضري حاجبيك عن طريق الخطوات الأتية:

أبدأ دائمًا بنتف حاجبي، وهو ما أفعله بالملاقط في المنزل.

كل الطرق جيدة: إزالة الشعر بالخيط، أو الشمع، أو في الصالون.

أقترح أيضًا إجراء اختبار قبل 48 ساعة على جزء صغير، للتأكد من عدم إصابتك برد فعل تحسسي.

أدوات يجب أحضارها قبل الصبغ

لتطبيقك، ستحتاجين إلى:

صبغة حواجب مخصصه للحواجب فقط، ومن الممكن أن تستبدليها بصبغة رجالية التي تصبغ الشارب واللحية للرجال، فكلهما نفس الشئ، واحضري أيضا.

ثم احضري فازلين أو أي بلسم شفاه شفاف آخر.

وفرشاة إذا كنت تفضل دقة أكبر من تلك التي توفرها أداة الوضع والقطن لإزالة المنتج بعد التطبيق (أستخدم ممحاة الماكياج لجميع احتياجاتي القطنية).

طريقة صبغ الحواجب

أقترح بشدة أن تتجول بين حواجبك بطبقة جيدة من الفازلين، لتشكيل حاجز وتسهيل عملية التنظيف. ثانيًا، يأتي المنتج في أنبوبين، لذا اخلط حجم الدائم تقريبًا من كل أنبوب. ثالثًا، عليك أن تقوم بتطبيق المنتج وتشبع الحاجبين، فانتقل إلى كل مكان. ثم يصبح أغمق خلال فترة الانتظار. رابعًا، انتظر خمس دقائق فقط. أخيرًا، قم بإزالة المنتج بضمادات قطنية وشامبو خفيف إذا لزم الأمر. قوم بترطيب المنطقة بعد ذلك جيدا، إليكم الأمر، في حوالي 10 دقائق سيكون لديك حواجب جميلة جدا تجعلك تشعر وكأنك نجم هوليود.