طريقة بسكويت الشوفان للدايت في البيت خطوة بخطوة ب 3 وصفات متنوعة

طريقة بسكويت الشوفان للدايت ، من الطرق المميزة التي يمكن من خلالها الحصول على نوع بسكويت شهي ومغذي، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية التي تساعد تعزيز الصحة والشعور بالشبع لفترات طويلة، لذا يمكن الاستفادة منه وتحضيره بطرق مختلفة مثل سناكس مشبع بالشوكولاتة، أو تحضيره بسكويت للدايت، وفي كل مرة يمكن تحضيره بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل منزل. طريقة بسكويت الشوفان للدايت المكونات 8 ملاعق كبيرة من الشوفان.

كوب من نخالة الدقيق.

ربع كوب من الدقيق.

بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان صغيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من القرفة الناعمة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب خالي الدسم. طريقة التحضير ضعي الشوفان + نخالة الدقيق +الدقيق + البيكنج بودر + القرفة + السكر في وعاء عميق.

امزجي كل المكونات معًا حتى تصبح متجانسة.

ضعي البيضة + الزيت + الفانيليا في وعاء آخر وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الخليط السائل على المكونات الجافة واستمري في الخفق مرة أخرى.

شكلي البسكويت وضعيه على ورق الزبدة في الصينية وادخليه في الفرن الساخن على نار هادئة حتى يُصبح ناضج تمامًا. طريقة بسكويت الشوفان للدايت المكوناتطريقة التحضير طريقة عمل بسكويت الشوفان المكونات كوب من دقيق الشوفان.

نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به الشوفان+ الدقيق + البيض + القرفة + البيكنج بودر + الفانيليا + الملح + السكر +العسل+ الزيت النباتي.

امزجي كل المكونات معًا حتى تمام الحصول على عجين متماسكة ومتجانسة.

امسحي الصينية بالزيت أو ضعي ورقة زبدة ثم شكلي البسكويت وضعيه بها.

ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى يصبح ناضج لمدة 15 دقيقة. طريقة عمل بسكويت الشوفان المكوناتطريقة التحضير طريقة عمل بسكويت الشوفان بالشوكولاته المكونات كوب ونصف من الشوفان سريع التحضير.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو خام بدون سكر.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الحليب.

50 جرام من الزبدة.

كوب من الشوكولاتة البيضاء المُذابة. طريقة التحضير حمصي الشوفان في المقلاة لمدة 3 دقائق.

اتركيه حتى يبرد تمامًا.

ضعي كلًا من السكر + الزبدة + الكاكاو في وعاء عميق واخفقي جيدًا على النار.

ثم اخلطي الشوفان مع الشوكولاتة المُذابة.

اسكبي خليط الزبدة بالتدريج مع الخفق حتى تحصلين على قوام مناسب.

شكلي البسكويت وضعيه في وعاء واحتفظي به في الثلاجة.

يُمكنك استبدال الشوكولاتة بالحليب المُكثف المُحلى. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالشوكولاته المكونات الوسوم

طريقة بسكويت الشوفان للدايت ، من الطرق المميزة التي يمكن من خلالها الحصول على نوع بسكويت شهي ومغذي، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية التي تساعد تعزيز الصحة والشعور بالشبع لفترات طويلة، لذا يمكن الاستفادة منه وتحضيره بطرق مختلفة مثل سناكس مشبع بالشوكولاتة، أو تحضيره بسكويت للدايت، وفي كل مرة يمكن تحضيره بكل سهولة وبمكونات متوفرة في كل منزل. طريقة بسكويت الشوفان للدايت المكونات 8 ملاعق كبيرة من الشوفان.

كوب من نخالة الدقيق.

ربع كوب من الدقيق.

بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان صغيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان صغيرتان من القرفة الناعمة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب خالي الدسم. طريقة التحضير ضعي الشوفان + نخالة الدقيق +الدقيق + البيكنج بودر + القرفة + السكر في وعاء عميق.

امزجي كل المكونات معًا حتى تصبح متجانسة.

ضعي البيضة + الزيت + الفانيليا في وعاء آخر وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الخليط السائل على المكونات الجافة واستمري في الخفق مرة أخرى.

شكلي البسكويت وضعيه على ورق الزبدة في الصينية وادخليه في الفرن الساخن على نار هادئة حتى يُصبح ناضج تمامًا. طريقة بسكويت الشوفان للدايت المكوناتطريقة التحضير طريقة عمل بسكويت الشوفان المكونات كوب من دقيق الشوفان.

نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير احضري وعاء عميق وضعي به الشوفان+ الدقيق + البيض + القرفة + البيكنج بودر + الفانيليا + الملح + السكر +العسل+ الزيت النباتي.

امزجي كل المكونات معًا حتى تمام الحصول على عجين متماسكة ومتجانسة.

امسحي الصينية بالزيت أو ضعي ورقة زبدة ثم شكلي البسكويت وضعيه بها.

ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى يصبح ناضج لمدة 15 دقيقة. طريقة عمل بسكويت الشوفان المكوناتطريقة التحضير طريقة عمل بسكويت الشوفان بالشوكولاته المكونات كوب ونصف من الشوفان سريع التحضير.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو خام بدون سكر.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الحليب.

50 جرام من الزبدة.

كوب من الشوكولاتة البيضاء المُذابة. طريقة التحضير حمصي الشوفان في المقلاة لمدة 3 دقائق.

اتركيه حتى يبرد تمامًا.

ضعي كلًا من السكر + الزبدة + الكاكاو في وعاء عميق واخفقي جيدًا على النار.

ثم اخلطي الشوفان مع الشوكولاتة المُذابة.

اسكبي خليط الزبدة بالتدريج مع الخفق حتى تحصلين على قوام مناسب.

شكلي البسكويت وضعيه في وعاء واحتفظي به في الثلاجة.

يُمكنك استبدال الشوكولاتة بالحليب المُكثف المُحلى. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالشوكولاته المكونات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة بسكويت الشوفان للدايت في البيت خطوة بخطوة ب 3 وصفات متنوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.