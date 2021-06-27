بكوب واحد من السميد حضري أصابع البسبوسة المقرمشة بكل سهولة في المنزل

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني ،طريقة عمل أصابع البسبوسة المقرمشة في المنزل، تعتبر أصابع البسبوسة من الحلويات الشهية التي يحب تناولها الكثيرمن الأشخاص في العديد من المناسبات، يمكن تناولها في أي وقت، لأنها لا تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود عند تجهيزها،وهي من أكثر الأطباق الشرقية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص حول الوطن العربي ويحب تناولها كثير من الأطفال الصغار، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل أصابع البسبوسة المقرمشة في المنزل دون الحاجة إلي شرائها من الخارج.

طريقة عمل أصابع البسبوسة المقرمشه

أصابع البسبوسة المقرمشة كما ذكرنا أنها من أسهل وأسرع الوصفات التي تحضر لحلوى البسبوسة، وأيضا مقاديرها بسيطة ولها قيمة غذائية عالية تفيد الجسم وتعطي له الطاقة التي يحتاج لها مما بها من سكريات.

المكونات:

كوب واحد من السميد

ملعقة بكينج باودر

ربع ملعقة سكر

ملعقة ملح

2 كوب من الحليب

نصف كوب من السمنة

نصف كوب من الدقيق.

أولا نبدأ بتجهيز وعاء ونقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها جيداً، ثم نبدأ بإضافة السمنة مع التقليب الجيد

حتى تصبح المكونات متجانسه مع بعضها جيداً.

في الخطوة التالية نبدأ إضافة الحليب مع التقليب بشكل دائم حتى تصبح العجينة متماسكة ولا تلتصق بالأيدي

بعد إزالة نبدأ بتشكيل أصابع البسبوسة ثم نقوم بتجهيز صينية ونضع عليها الزبدة ونقوم بإضافة أصابع البسبوسة.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن قبل وضع أصابع البسبوسة على الأقل لمدة عشر دقائق ثم يتم وضعها على نار متوسطة

حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتوضع فى أطباق التقديم وإضافة عليها الشربات.

يتم تجهيز كوب من الماء مع كوب ونصف سكر وملعقة صغيرة من عصير الليمون ويتم وضع الخليط على النارلمدة عشر دقائق، ثم يتم وضعه جانبا حتى يبرد، وبعد ذلك يتم إضافته على أصابع البسبوسة المقرمشه.

ويتم تناولها مع الحليب أو الشاي وبعض الأشخاص يحبون تناول أصابع البسبوسة مع القهوة

ويمكن تقديمها للأطفال مع العصائر الطبيعية وبالهناء والشفاء.

طريقة تجهيز أصابع البسبوسةطريقة عمل الشربات