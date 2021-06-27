ثلاث خلطات لتبيض الوجه خلال ثلاثة أيام بمكونات طبيعية متوفره في كل منزل

خلطة لتبيض الوجه وتقشير الجلد الميت بمكونات بسيطه ومتوفر في جميع المنازل، فقد نوفر لكم ثلاث خطوات بمختلف المكونات لكي تقومي بتجربة كل خلطة وتحصلي علي نتيجة افضل واسرع، يعد تبيض الوجه من اكثر الامور التي يهتم بها جميع السيدات حفاظا علي جمالهن خاصتا في فصل الصيف، لذا فقد احضرنا بعض الخلطات الطبيعية بمكونات صحية يجب فعلها من اجل تبيض الوجه في وقت قصير.

خلطة طبيعية لتقشير البشرة

خلطة تقشير البشرة من اهم الأمور التي لا بد من فعلها خلال كل فترة وذلك حفاظا علي البشرة وإزاله الجلد الميت والحصول علي نعومة افضل للبشرة، فقد يوجد الكثير من الخلطات البسيطة بمكونات طبيعية بسيطه تتوفر في جميع المنازل والتي سوف نوضحها كالتالي:

تتكون خلطة تقشير البشرة من مكونان فقط والتي تحتوي علي أول مكون وهي القرفة.

حيث تحتوي القشرة علي الكثير من الفوائد الخاصة للبشرة، حيث تقوم القرفة بمعالجة حب الشباب وهي من الخصائص المضادة للفطريات والبكتريا ومضادة للأكسدة كما تقوم القرفة بإزالة البقع الجلدية وترطيب البشرة وعلاج الجلد الجاف.

تحتوي خلطة تقشير البشرة ثاني مكون لها العسل.

يمتلك عسل النحل الأبيض الكثير من الفوائد للبشرة فقد يعمل علي إعطاء البشرة نعومة ونضارة، يقوم بمعالجة البثور وشوائب الوجه كما انه يتخلص من البكتريا والجراثيم ويعمل علي تبيض البشرة.

طريقة التحضير

قومي بوضع ملعقة صغيرة من العسل علي ملعقة صغيرة من القرفة واخلطيهم، ثم قومي بغسل الوجه جيدا وضعي الخلطة علي الوجه وادلكي جيداً وتركيها لمدة 10 او 15 دقيقة.

خلطة تبيض الوجه بالزبادي والعسل

تعد الزبادي من اكثر الأشياء المفيدة للبشرة والتي تعالج الكثير من العيوب الظاهرة بالوجه، فقد يحتوي الزبادي علي الكثير من العناصر الغذائية الهامة فقد تتخلص الزبدي من الجلد الميت للبشرة والتخلص من حب الشباب والبقع الداكنة، كما أنها تقوم بترطيب البشرة، وتقوم بمعالجة الالتهابات.

طريقة تحضير الخلطة

قومي بوضع ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض علي ملعقة صغيرة من الزبادي في طبق وقومي بخلطهم، ثم قومي بغسل الوجه جيدا وضعي الخلطة علي الوجه لمدة 15 دقيقة.