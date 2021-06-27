طريقة عمل كفتة الأرز بالجمبري

كفتة الأرز بالجمبري من أصعب الأكلات المصرية في تحضيرها وطبخها ، ولكن لايوجد أكلة صعبة على المرأة المصرية حيث تفننت في طبخها واستبدلت الجمبري بأنواع أخرى من السمك كسمك الكاليميرا والبساريا على حسب ميزانيتها ويظل الجميري هو الأفضل في هذه الأكلة . أسهل طريقة لعمل كفتة الأرز بالجمبري أسهل طريقة لعمل كفتة الأرز بالجمبري الجمبري يعطي نكهة خاصة لهذه الأكلة بجانب فوائده الصحية ، وخاصة للأطفال الذين لايحبون أكل الجمبري. المكونات : كيلو من الجمبري المقشر.

٤ أكواب من الأرز .

بصلتان متوسطتان .

حزمة من كل من الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت .

عصير نصف كيلو من الطماطم .

بهارات ملح وفلفل وكمون وملعقة صغيرة من النعناع الناشف .

فصان من الثوم .

زيت للقلي . طريقة التحضير : قومي بغسل الأرز جيدا ونقعه في وعاء به ماء مدة لا تقل عن ٤ ساعات .

قومي بتصفية الأرز وتركه لمدة نصف ساعة على مناديل للمبطخ أو فوطة جافة نظيفة حتى يجف .

قومي بطحن الأرز حتى يصبح شكله مثل الدقيق .

قومي بتقطيع الأوراق الخضراء الكزبرة والبقدونس والشبت و امزجيها مع الأرز المطحون واطحنيه مرة أخرى .

قومي بفرم بصلتين متوسطتين الحجم مع الملح والفلفل والكمون .

قومي بفرم الجمبري وضعيه على الأرز المطحون والبصل المتبل المفروم وضعي ملعقة صغيرة من النعناع المجفف المفروك .

ضعي عليهم ربع كوب من الزيت وقومي بعجنهم بيديك جيدا .

شكلي العجينة على شكل أصابع أو شكل كرات على حسب رغبتك .

في مقلاة واسعة ضعي كمية مناسبة من الزيت .

قومي بقلي الكفتة ثم قومي بتصفيتها على مناديل للمطبخ لإمتصاص الزيت الزائد .

في وعاء على نار متوسطة ضعي القليل من الزيت وفصين من الثوم المفروم وقلبيهم حتى يصبح لونهم اصفر ثم ضعي عصير الطماطم ، وضعي الكفتة وملعقة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل واتركي الكفتة تغلي مع الصلصة لتسويتها. المكونات :طريقة التحضير : قومي بتقديم كفتة الأرز بالجمبري بالصلصة مع طبق أرز بالشعرية أو يمكنك تقديمها بمفردها فهى وجبة غذائية تحتوي على الكثير من المكونات ويمكنك تقديمها لأطفالك وخاصة للأطفال الذين لا يحبون أكل الجمبري أو الأسماك ولا يحصلون على الفوسفور الكافي لهم . الوسوم

كفتة الأرز بالجمبري من أصعب الأكلات المصرية في تحضيرها وطبخها ، ولكن لايوجد أكلة صعبة على المرأة المصرية حيث تفننت في طبخها واستبدلت الجمبري بأنواع أخرى من السمك كسمك الكاليميرا والبساريا على حسب ميزانيتها ويظل الجميري هو الأفضل في هذه الأكلة . أسهل طريقة لعمل كفتة الأرز بالجمبري أسهل طريقة لعمل كفتة الأرز بالجمبري الجمبري يعطي نكهة خاصة لهذه الأكلة بجانب فوائده الصحية ، وخاصة للأطفال الذين لايحبون أكل الجمبري. المكونات : كيلو من الجمبري المقشر.

٤ أكواب من الأرز .

بصلتان متوسطتان .

حزمة من كل من الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت .

عصير نصف كيلو من الطماطم .

بهارات ملح وفلفل وكمون وملعقة صغيرة من النعناع الناشف .

فصان من الثوم .

زيت للقلي . طريقة التحضير : قومي بغسل الأرز جيدا ونقعه في وعاء به ماء مدة لا تقل عن ٤ ساعات .

قومي بتصفية الأرز وتركه لمدة نصف ساعة على مناديل للمبطخ أو فوطة جافة نظيفة حتى يجف .

قومي بطحن الأرز حتى يصبح شكله مثل الدقيق .

قومي بتقطيع الأوراق الخضراء الكزبرة والبقدونس والشبت و امزجيها مع الأرز المطحون واطحنيه مرة أخرى .

قومي بفرم بصلتين متوسطتين الحجم مع الملح والفلفل والكمون .

قومي بفرم الجمبري وضعيه على الأرز المطحون والبصل المتبل المفروم وضعي ملعقة صغيرة من النعناع المجفف المفروك .

ضعي عليهم ربع كوب من الزيت وقومي بعجنهم بيديك جيدا .

شكلي العجينة على شكل أصابع أو شكل كرات على حسب رغبتك .

في مقلاة واسعة ضعي كمية مناسبة من الزيت .

قومي بقلي الكفتة ثم قومي بتصفيتها على مناديل للمطبخ لإمتصاص الزيت الزائد .

في وعاء على نار متوسطة ضعي القليل من الزيت وفصين من الثوم المفروم وقلبيهم حتى يصبح لونهم اصفر ثم ضعي عصير الطماطم ، وضعي الكفتة وملعقة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل واتركي الكفتة تغلي مع الصلصة لتسويتها. المكونات :طريقة التحضير : قومي بتقديم كفتة الأرز بالجمبري بالصلصة مع طبق أرز بالشعرية أو يمكنك تقديمها بمفردها فهى وجبة غذائية تحتوي على الكثير من المكونات ويمكنك تقديمها لأطفالك وخاصة للأطفال الذين لا يحبون أكل الجمبري أو الأسماك ولا يحصلون على الفوسفور الكافي لهم .

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