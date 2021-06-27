دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي، اليكي سيدتي طريقه عمل الدجاج المشوي في المنزل بنفس طعم الجاهزة ولكن بطعم مميز وشهي، يمكنك سيدي تقديم الدجاج المشوي في العزومات فهو من افضل أنواع الدجاج المحبب لدي الجميع صغارا وكبارا، فيحتوي لحم الدجاج علي الفيتامينات والبروتينات فالدجاج المشوي قليل السعرات يمكن تناوله أثناء اتباع الحميات الغذائية والرجيم، فهو لا يحتوي علي سعرات حراريه عاليه تعوق النظام الغذائي في حساب السعرات الغذائية . مكونات عمل دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي: 1 دجاجه كبيره مقطعه 8 قطع .

1 حبه بصله مفرومه .

1 حبه طماطم مبشوره .

عصير لمونه .

1/2 ملعقه صغيره فلفل اسود مطحون .

1/2 ملعقه صغيره هيل مطحون .

1/4 ملعقه صغيره قرفه مطحونه .

1 ملعقه صغيره ملح .

1 ملعقه كبيره عسل اسود .

1 ملعقه صغيره من الكاري . طريقه تحضير دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي: في وعاء عميق ضعي البصل المفروم والطماطم المبشورة وعصير الليمون والملح والفلفل والكاري والقرفة المطحونة والهيل والعسل الأسود .

ضعي قطع الدجاج في التتبيله السابق تحضيرها واتركيها في الثلاجة لمده لا تقل عن ثلاث ساعات آو اتركيه في الثلاجة لمده ليله كامله إذا كان لديكي وقت .

بعد ذلك قومي بشوي قطع الدجاج علي الفحم و إذا لم يكن متوفر لديكي شواية فحم يمكنك وضع الدجاجة في قالب في الفرن مع وضع القليل من الزيت واتركيها في فرن ساخن لمده ساعه علي درجه حراره 200 مئويه.

بعد تمام نضج قطع الدجاج يمكنك تقديمها علي أوراق البقدونس مع الأزر و السلطة الخضراء وسلطه ألطحينه.

ولعمل الأزر ألبسمتي حضري سيدتي نصف كيلو من الأزر ألبسمتي وفي إناء علي النار ضعي ربع كوب من الزيت وضعي عليه بصله مقطعه وقلبيها حتي تأخذ لون ذهبي ثم ضعي عليها الأزر و5 حبات من القرنفل و 4 فصوص من الحبهان وعود من القرفة و قلبيهم جيدا ثم ضعي الشوربه علي الأزر لكل كوب أرز ضعي كوب ونصف شوربه اتركي الأزر حتي يتشرب ثم غطي الإناء واتركيه علي نار هادئه حتي تمام النضج ثم بعد ذلك قدميه مع الدجاج المشوي . مكونات عمل دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي:طريقه تحضير دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي: الوسوم

دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي، اليكي سيدتي طريقه عمل الدجاج المشوي في المنزل بنفس طعم الجاهزة ولكن بطعم مميز وشهي، يمكنك سيدي تقديم الدجاج المشوي في العزومات فهو من افضل أنواع الدجاج المحبب لدي الجميع صغارا وكبارا، فيحتوي لحم الدجاج علي الفيتامينات والبروتينات فالدجاج المشوي قليل السعرات يمكن تناوله أثناء اتباع الحميات الغذائية والرجيم، فهو لا يحتوي علي سعرات حراريه عاليه تعوق النظام الغذائي في حساب السعرات الغذائية . مكونات عمل دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي: 1 دجاجه كبيره مقطعه 8 قطع .

1 حبه بصله مفرومه .

1 حبه طماطم مبشوره .

عصير لمونه .

1/2 ملعقه صغيره فلفل اسود مطحون .

1/2 ملعقه صغيره هيل مطحون .

1/4 ملعقه صغيره قرفه مطحونه .

1 ملعقه صغيره ملح .

1 ملعقه كبيره عسل اسود .

1 ملعقه صغيره من الكاري . طريقه تحضير دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي: في وعاء عميق ضعي البصل المفروم والطماطم المبشورة وعصير الليمون والملح والفلفل والكاري والقرفة المطحونة والهيل والعسل الأسود .

ضعي قطع الدجاج في التتبيله السابق تحضيرها واتركيها في الثلاجة لمده لا تقل عن ثلاث ساعات آو اتركيه في الثلاجة لمده ليله كامله إذا كان لديكي وقت .

بعد ذلك قومي بشوي قطع الدجاج علي الفحم و إذا لم يكن متوفر لديكي شواية فحم يمكنك وضع الدجاجة في قالب في الفرن مع وضع القليل من الزيت واتركيها في فرن ساخن لمده ساعه علي درجه حراره 200 مئويه.

بعد تمام نضج قطع الدجاج يمكنك تقديمها علي أوراق البقدونس مع الأزر و السلطة الخضراء وسلطه ألطحينه.

ولعمل الأزر ألبسمتي حضري سيدتي نصف كيلو من الأزر ألبسمتي وفي إناء علي النار ضعي ربع كوب من الزيت وضعي عليه بصله مقطعه وقلبيها حتي تأخذ لون ذهبي ثم ضعي عليها الأزر و5 حبات من القرنفل و 4 فصوص من الحبهان وعود من القرفة و قلبيهم جيدا ثم ضعي الشوربه علي الأزر لكل كوب أرز ضعي كوب ونصف شوربه اتركي الأزر حتي يتشرب ثم غطي الإناء واتركيه علي نار هادئه حتي تمام النضج ثم بعد ذلك قدميه مع الدجاج المشوي . مكونات عمل دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي:طريقه تحضير دجاج الحاتي بأفضل تتبيله وأسهل طريقه للشوي:

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