حضري كولاجين طبيعي للبشرة من صنع ايديكي بأقل التكاليف واحصلي على بشرة نقية

نقدم لكم في هذا المقال طرق طبيعية للحصول على كولاجين طبيعي للبشرة في البيت بأقل التكاليف الممكنة للحفاظ على نضارة وشباب البشرة، حيث أنه يساعد على تجديد خلايا البشرة، ويساعد في الحصول على وجه صافي بلا عيوب وموحد اللون، ويجب استخدامه مع التقدم في العمر لتقليل ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تزعج العديد من الأشخاص بالأخص السيدات، وبالإضافة إلى ذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين أيضاً لنتيجة أفضل. طريقة تحضير كولاجين طبيعي في البيت طريقة تحضير كولاجين طبيعي في البيت المكونات: علبة من اللبن الزبادي.

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ملعقة عسل كبيرة الحجم. طريقة التطبيق: في بولة نضع كلاً من الزبادي والعسل والنشا ولبان الذكر، ونخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نستمر في المزج حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك إلى حد ما.

نقوم بتوزيعه على الوجه بشكل جيد، ونتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، ثم الماء البارد، ونجففه جيداً.

نقوم بترطيب الوجه بأي كريم أو زيت مرطب مناسب لنوع البشرة. ماسك كولاجين طبيعي في البيت ماسك كولاجين طبيعي في البيت المكونات: بياض بيضة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الليمون صغيرة.

كبسولة من فيتامين E. طريقة التطبيق: نقوم بتقليب كلاً من بياض البيض والخميرة مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون إلى الخليط، ونحرك لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

نضيف بعد ذلك كبسولة فيتامين E، ونمزج المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة ثلث ساعة، ثم نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر. وصفة كولاجين طبيعية منزلية وصفة كولاجين طبيعية منزلية المكونات: ملعقة من زيت الزيتون صغيرة الحجم.

حبة واحدة من الجزر.

ثمرة جوافة طريقة التطبيق: نقوم بخلط كلاً من الجزر والجوافة مع بعضهما البعض بشكل جيد في الخلاط.

بعد أن تمتزج المكونات مع بعضها نقوم بإضافة زيت الزيتون لها، ونقلب جيداً.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور لوقت نغسل الوجه جيداً بالماء البارد، ونكرر هذا الماسك مرة كل يوم لمدة أسبوعين على الأقل. الوسوم

نقدم لكم في هذا المقال طرق طبيعية للحصول على كولاجين طبيعي للبشرة في البيت بأقل التكاليف الممكنة للحفاظ على نضارة وشباب البشرة، حيث أنه يساعد على تجديد خلايا البشرة، ويساعد في الحصول على وجه صافي بلا عيوب وموحد اللون، ويجب استخدامه مع التقدم في العمر لتقليل ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تزعج العديد من الأشخاص بالأخص السيدات، وبالإضافة إلى ذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين أيضاً لنتيجة أفضل. طريقة تحضير كولاجين طبيعي في البيت طريقة تحضير كولاجين طبيعي في البيت المكونات: علبة من اللبن الزبادي.

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ملعقة عسل كبيرة الحجم. طريقة التطبيق: في بولة نضع كلاً من الزبادي والعسل والنشا ولبان الذكر، ونخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نستمر في المزج حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك إلى حد ما.

نقوم بتوزيعه على الوجه بشكل جيد، ونتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، ثم الماء البارد، ونجففه جيداً.

نقوم بترطيب الوجه بأي كريم أو زيت مرطب مناسب لنوع البشرة. ماسك كولاجين طبيعي في البيت ماسك كولاجين طبيعي في البيت المكونات: بياض بيضة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الليمون صغيرة.

كبسولة من فيتامين E. طريقة التطبيق: نقوم بتقليب كلاً من بياض البيض والخميرة مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون إلى الخليط، ونحرك لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

نضيف بعد ذلك كبسولة فيتامين E، ونمزج المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة ثلث ساعة، ثم نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر. وصفة كولاجين طبيعية منزلية وصفة كولاجين طبيعية منزلية المكونات: ملعقة من زيت الزيتون صغيرة الحجم.

حبة واحدة من الجزر.

ثمرة جوافة طريقة التطبيق: نقوم بخلط كلاً من الجزر والجوافة مع بعضهما البعض بشكل جيد في الخلاط.

بعد أن تمتزج المكونات مع بعضها نقوم بإضافة زيت الزيتون لها، ونقلب جيداً.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور لوقت نغسل الوجه جيداً بالماء البارد، ونكرر هذا الماسك مرة كل يوم لمدة أسبوعين على الأقل.

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