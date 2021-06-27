يعتبر الكثيرون أن صوابع زينب من أشهر أنواع الحلويات بسبب مذاقها اللذيذ. وتحاول الامهات صنعها كما تشاهدها على التلفاز أو كما تقوم بابتياعها من المحلات التجارية الشهيرة. كما أن طريقة عمل اصابع زينب بسيطة وسهلة ولا تتطلب وقتاً. وبسيطة المكونات في متناول اليد، وسنوفر لك مجموعة متنوعة من الطرق لعمل اصابع زينب في المنزل بدون شراء. وكما هو معروف لدى البعض فإن حلوى أصابع زينب من الحلويات الشرقية وخاصة الشامية. والتي يتميز بها الشاميون عن غيرهم.

مقادير صوابع زينب

كوب ونصف دقيق

نصف كوب سميد

ربع كوب سمنة

معلقة كبيره سكر

نصف معلقة صغيرة خميرة

نصف كوب ماء دافي

طريقة عمل صوابع زينب وأشهى الحلويات الشرقية

تقلب المكونات الجافة مع بعض (الدقيق و السميد والخميرة والسكر والملح ) ثم نقوم بإضافة السمن عليهم ونخلطهم مع الدقيق حتى نحصل على خليط رملي ومن ثم نضيف الماء ونعجن حتى يسهل تشكيل العجينة ورفعها من الوعاء بسهولة. ونترك العجينة كي ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد فترة الراحة للعجينة لا تنسي أن تقومي بتشكيلها ببصامة الكعك أو بأي شكل تفضلينه، ومن ثم قومي بقليها في زيت ساخن حنى تحصلي على اللون الذهبي المحبب للكثيرين ومن بعدها قومي بسقيها بالشربات البارد.

طريقة عمل رموش الست

تعتبر رموش الست واحدة من الحلويات الشرقية التي تتشابه تماما مع صوابع زينب من حيث طرق التحضير أو التقديم، وإليك المقادير:

نصف كوب سميد

كوب و ربع دقيق

نصف كوب زبدة

ملعقتان كبيرتان من سكر مطحون

ملعقتان كبيرتان من جوز هند ناعم

بيضة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

نصف معلقة صغيرة بكينج باودر

معلقة كبيرة حليب

الطريقة

في وعاء نضع الزبدة على السكر البودره ونضربهم جيدا بمضرب يدوي حتى تمام ذوبان السكر ومن ثم نضيف البيضة والفانيليا ومعلقة الحليب ونضرب جيدا حتى تمام الاختفاء للبيضة.

وفي وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف له السميد وجوز الهند والبيكينج البودر و من ثم نضيفهم على خليط الزبدة و السكر البودرة و نحرك حتى تتماسك العجينة.

نضع الخليط بدون عجن في كيس نظيف و ندخله التلاجة لمدة نصف ساعة

ناخذ مقدار ملعقة من العجينة و نقوم بتكويرها على شكل عين ونضغط عليها بالشوكة بالطول و العرض

وندهن الوجه بيض وحليب بالفرشاه

ندخلها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقه حتى يكون اللون ذهبي

نخرجها و نسقيها شربات خفيف ونصفيها ونزينها بالفستق المفروم أو جوز الهند.