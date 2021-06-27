الكبدة الاسكندراني الحارة المشطشطة بطريقة محترفة زي مطعم فهمي والفلاح

الكبدة الاسكندراني بالشطة الحارة، تعد الكبدة بجميع أنواعها مفيدة جدا لجسم الأنسان عند تناولها مشوية أو بالطريقة الإسكندراني أو يمكن تناولها أيضا في الصلصة، ولكن اليوم من خلال موقعنا سوف نوضح طريقة عمل الكبدة الاسكندراني المشطشطة في البيت مثل المطاعم الكبرى في محافظة الاسكندرية، كل ما عليكم أتباع الخطوات والمكونات الدقيقة لضمان نتيجة نجاحها مائة بالمائة، وتقدم بجوار سندوتشات الكبدة سلطة الطحينة اللذيذة وسوف نعرض كل ما يخص السلطة بالمكونات وطريقة إعدادها.

نصف كيلو من الكبدة العصافيري مقطعة صغيرا.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر الحار مقطع صغيرا.

ملعقتان كبار من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملح، شطة، كمون، كزبرة ناشفة.

زيت طعام لتحمير الكبدة.

ثلاثة ملاعق كبار من الثوم المفروم.

مكونات الكبدة الاسكندراني المشطشطة:طريقة إعداد الكبدة الاسكندراني المشطشطة بالخطوات:

تعد طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني الحارة سهلة وبسيطة ويمكن إعدادها في المنزل بكل بساطة مثل المطاعم الكبرى، ومكون واحد فقط هو السر في طعمها اللذيذ وهي الكزبرة الناشفة يتم وضعها بعد تحضيرها على النار بوضع رشة واحدة بعد نضجها تماما، ويمكن تقديمها بجوار سلطة الطحينة اللذيذ:

في البداية نحضر الكبدة ونقطعها لقطع صغيرة عصافيري، وبعدها نضعها في بولة عميقة مع إضافة القليل من الخل ونتركها في الأول لمدة ساعة. الخطوة التالية قومي بتقطيع الفلفل الحار وضيفي الشطة والكمون وعصير الليمون والملح ونخلطهم سويا. بعد ذلك ضعي الثوم المفروم معهم ثم قومي بالخلط سويا مع الكبدة واتركيها لمدة لا تقل عن ساعة. حضري المقلاة وضعي بها زيت الطعام وعندما يتم تسخين الزيت، قومي بوضع الكبدة على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتم النضج تماما. يتم وضع الكزبرة الناشفة في أخر مرحلة قبل أطفاء ناى البوتاجاز، بعدها نقوم بعصر ليمونة عليهم ونعملها بالسندوتشات بجوار سلطة الطحينة.

نصف كوب من الطحينة الخام.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة خل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح، شطة، كمون.

مكونات سلطة الطحينة:طريقة إعداد سلطة الطحينة:

حضري بولة عميقة وضعي الطحينة والمكونات كلها سويا، ثم قومي بالخلط جيدا حتى تمتزج سويا ويتم عمل سلطة الطحينة بصوص ناعم.