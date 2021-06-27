كيك الشيكولاتة الهش بصوص النوتيلا الموفر اللامع بتكلفة بسيطة

وصفة النهارده هتخليكي تقدري تطلعي أحلى قالب كيك بالشيكولاتة هش ولذيذ ومغطى بصوص الشيكولاتة اللامع اللذيذ والموفر في نفس الوقت .

وطبعاً زي ما إحنا عارفين إن كيك الشيكولاتة من أحلى وأشهر الحلويات السهلة في التحضير واللذيذة والشهية في الطعم والقيمة والفخمة في تقديمها للضيوف، كما أن يحبها ويفضلها الكبار قبل الصغار .

كما أن يوجد من كيكة الشيكولاتة أنواع كثيرة جداً، وتختلف أيضاً بلد لبلد ومن طريقة لطريقة و زي ما كل بلد ليها عادتها وتقاليدها الكيك كمان ليه طرق كتيرة وجميلة وطبعا كلها ناجحة ولذيذة و معانا ومع طريقتنا ومقادرينا هتقدري تطلعي أحلي كيك شيكولاتة بالصوص اللامع .

عدد 2 كوب دقيق حلويات منخول.

عدد 2 ملعقة كاكاو خام منخول.

عدد 3 بيض بدرجة حرارة المطبخ.

عدد 1 كوب ونصف سكر ناعم.

عدد 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

رشه ملح.

عدد 1 كوب زبادي.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب من اللبن بدرجه حرارة المطبخ.

نصف كوب سمن نباتي.

ملعقة خل صغيرة.

ملعقة فانيليا سائلة أو ، رشة فانيليا باودر.

عدد كوب ونصف سكر .

عدد 2 ملعقة كاكاو خام .

عدد كوب لبن .

عدد كوب زيت نباتي .

للتزيين نحضر كوب من المكسرات .

نخلط جميع المكونات الجافة معاً .

نحضر المضرب الكهربائي .

نحضر وعاء للتحضير .

مكونات كيك الشيكولاتةمكونات صوص الشيكولاتةطريقة تحضير كيك الشيكولاتة

أولا : نضع البيض ثم نضيف إليه الفانيليا و معلقه الخل ونخفق لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق ، ثم نضيف الكوب ونصف من السكر ونستكمل الخفق، فنضيف كوب الزبادي ونصف كوب اللبن مع الإستمرار في الخفق ، وبعد ذلك يتم إضافة المواد الدهنية للخليط من السمن والزيت ، وذلك مع الإستمرار في الخفق مع بدء إضافة المكونات الجافة من الدقيق المضاف إليه البيكنج باودر ورشه الملح والكاكاو الخام المنخول ، وذلك بكميات قليلة مع إستكمال الخفق حتى إتمام الوصول إلي القوام المناسب .

ثانيا : نحضر قالب الكيك ويدهن بمادة دهنية ( مكعب زبد أو سمن ) ثم نضع المزيج في قالب الكيك ، ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة 160 درجة مئوية ويترك 45 دقيقة لأتمام النضج، ويترك بعد النضج في الفرن خمس دقائق لضمان الحصول على كيك هش ، ثم نضع عليه صوص الشيكولاتة اللامع الموفر.