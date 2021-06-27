غيري لون شعرك بملعقة كركم اصبغي شعرك في المنزل للون اشقر ذهبي ثابت وجذاب

تقدم استخدام الوصفات بل اصبحت البديل للمكونات الكيميائية التي يتم استخدامها في صبغ الشعر مرتفعة السعر اي انها لا تتناسب مع جميع المواطنين بإختلاف مستوي ، بالإضافة الي الضرر الكبير الناتج عن استخدام هذه المواد الكميائية الضارة، وحين تم مقارنة المواد الكميائية بالمواد الطبيعة احدثت المواد الطبيعية تفوقا كبيرا عليها من حيث انها رخيصة السعر، ونادرة الأثار الجانبية. وصفة الكركم لصبغ الشعر في المنزل وصفة الكركم لصبغ الشعر في المنزل المكونات: اربع معالق كبيرة من الكركم الناعم.

ثلاث معالق صغيرة من زيت اللوز.

معلقة كبيرة من الحنة الخضراء الناعمة.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من عسل النحل النقي.

معلقة كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث معالق من الماء الدافئ.

بونيه.

فرشاة.

ملح ابيض معلقة صغيرة.

كوب من الماء المغلي.

طبق.

معلقة. طريقة التحضير نغسل الطبق جيدا ونضعه في الميكروويف لمدة عشر ثواني أثناء تعرض الطبق للحراة في الميكروويف يتم التخلص نهائيا من الجراثيم.

نضع في الطبق أربع معالق كبيرة من الكركم الناعم و ثلاث معالق صغيرة من زيت اللوز ومعلقة كبيرة من الحنة الخضراء الناعمة ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون و ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض و معلقة كبيرة من زيت الخروع وثلاث معالق من الماء الدافئ.

نحضر المعلقة ونقوم بخفق مكونات صبغة الكركم جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى تذوب وتتداخل جميع المكونات في قلب بعضها البعض.

نذهب الى تحضير محلول الملح الذي يستخدم في تطهير الفرشاة قبل استخدامها في توزيع صبغة الكركم على الرأس.

في كوب من الماء المغلي نضع معلقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم نقوم بتقليب الملح في كوب الماء حتى يذوب الملح تماما فى الماء.

نضع الفرشاة في الكوب الذي يحتوى على الملح والماء المغلى لمدة دقيقة ونصف ونتركها تجف بعد مرور الوقت قبل استخدامها في توزيع الوصفة.

ناخذ الفرشاة ونبدأ في توزيع وصفة صبغة الكركم علي الشعر.

بعد اتمام عملية توزيع صبغة الكركم علي الشعر نقوم بتغطية الشعر بالبونيه منعا من تساقط صبغة الكركم علي الجسم مما يؤدي الي ترك لون اصفر بالإضافة الي صعوبة ازالة لون الكركم من الملابس.

نترك الصبغة لمدة ساعة ونصف ونقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر بعد مرور الوقت. طريقة التحضير الوسوم

تقدم استخدام الوصفات بل اصبحت البديل للمكونات الكيميائية التي يتم استخدامها في صبغ الشعر مرتفعة السعر اي انها لا تتناسب مع جميع المواطنين بإختلاف مستوي ، بالإضافة الي الضرر الكبير الناتج عن استخدام هذه المواد الكميائية الضارة، وحين تم مقارنة المواد الكميائية بالمواد الطبيعة احدثت المواد الطبيعية تفوقا كبيرا عليها من حيث انها رخيصة السعر، ونادرة الأثار الجانبية. وصفة الكركم لصبغ الشعر في المنزل وصفة الكركم لصبغ الشعر في المنزل المكونات: اربع معالق كبيرة من الكركم الناعم.

ثلاث معالق صغيرة من زيت اللوز.

معلقة كبيرة من الحنة الخضراء الناعمة.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من عسل النحل النقي.

معلقة كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث معالق من الماء الدافئ.

بونيه.

فرشاة.

ملح ابيض معلقة صغيرة.

كوب من الماء المغلي.

طبق.

معلقة. طريقة التحضير نغسل الطبق جيدا ونضعه في الميكروويف لمدة عشر ثواني أثناء تعرض الطبق للحراة في الميكروويف يتم التخلص نهائيا من الجراثيم.

نضع في الطبق أربع معالق كبيرة من الكركم الناعم و ثلاث معالق صغيرة من زيت اللوز ومعلقة كبيرة من الحنة الخضراء الناعمة ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون و ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض و معلقة كبيرة من زيت الخروع وثلاث معالق من الماء الدافئ.

نحضر المعلقة ونقوم بخفق مكونات صبغة الكركم جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى تذوب وتتداخل جميع المكونات في قلب بعضها البعض.

نذهب الى تحضير محلول الملح الذي يستخدم في تطهير الفرشاة قبل استخدامها في توزيع صبغة الكركم على الرأس.

في كوب من الماء المغلي نضع معلقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم نقوم بتقليب الملح في كوب الماء حتى يذوب الملح تماما فى الماء.

نضع الفرشاة في الكوب الذي يحتوى على الملح والماء المغلى لمدة دقيقة ونصف ونتركها تجف بعد مرور الوقت قبل استخدامها في توزيع الوصفة.

ناخذ الفرشاة ونبدأ في توزيع وصفة صبغة الكركم علي الشعر.

بعد اتمام عملية توزيع صبغة الكركم علي الشعر نقوم بتغطية الشعر بالبونيه منعا من تساقط صبغة الكركم علي الجسم مما يؤدي الي ترك لون اصفر بالإضافة الي صعوبة ازالة لون الكركم من الملابس.

نترك الصبغة لمدة ساعة ونصف ونقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر بعد مرور الوقت. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيري لون شعرك بملعقة كركم اصبغي شعرك في المنزل للون اشقر ذهبي ثابت وجذاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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