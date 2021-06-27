مفعول كريم النشا الرهيب لفرد الشعر الخشن والمجعد وتنعيمه وجعله كالحرير في أقل من ساعة

يعتبر كريم النشا من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يكون لها القدرة الكاملة علي فرد الشعر الخشن بطريقة سريعة ومذهلة، حيث أن يعد النشا من أهم المكونات الطبيعية الفعالة وهو أيضا من المواد الآمنة علي الشعر التي لا تسبب أي ضرر يصيب الشعر، وغير أنه يساعد علي تنعيم الشعر فإنه يعمل علي حل مشاكل عديدة تخص الشعر مثل التساقط والشعر المجعد الخشن والقشرة، ومن أهم مايميزه أنه يحافظ علي صحة الشعر ويحميه من أي ضرر ناتج من التعرض لأشعة الشمس الضارة، وأن النشا يحتوي علي كمية كبيرة جدا من الفتيامينات والأحماض والتي تقوم بدور كبير في تقوية وتغذية الشعر. كريم النشا لفرد الشعر كريم النشا لفرد الشعر المكونات : أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. طريقة التحضير نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع فيه مسحوق النشا ثم نضيف مسحوق الكركم، ثم نضع العسل الأبيض وعصير الليمون وبعد ذلك يتم مزج هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي يكون المزيج قوامه كريمي.

ثم نقوم بإضافة زيت السمسم ونضع زيت اللوز ثم يتم مزج وخلط كل المكونات مرة أخري مع بعضها جيدا حتي نحصل علي قوام ثقيل وناعم ولزج.

وبهذه الطريقة يكون قد تم تجهيز كريم النشا لاستخدامه مباشرة، ولكن لابد من ان يتم وضعه في علبة فارغة تكون نظيفه وجافة، ثم نضع كريم النشا في هذه العلبة ومن الممكن أن تقومي بوضعها في الثلاجه وهذا حسب الرغبة.

ويتم استخدام كريم النشا بعد غسل الشعر بإستخدام الماء والشامبو المناسب لنوع الشعر، وبعد تجفيف الشعر بشكل جيد حتي لا يكون مبلل نقوم بتمشيط الشعر بإستخدام مشط خشبي أو بلاستيكي حتي لا يوجد أي تشابك بالشعر.

وبعد ذلك يتم وضع كريم النشا علي الشعر ونقوم بدهنه جيدا من الجذور وحتي الأطراف، ولا تكتفي بدهنه فقط ولكن لابد أن يتم التدليك بشكل جيد.

ثم يتم ترك هذا الكريم علي الشعر لمدة ساعتين علي الأقل، ثم نقوم بتمشيط الشعر مرة أخري وبعد ذلك يتم غسله بإستخدام الماء الفاتر وبعد تجفيفه نقوم بدهنه بإستخدام زيت السمسم، ولفرد الشعر الخشن في أقل وقت وبسرعة لابد من تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر كريم النشا من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يكون لها القدرة الكاملة علي فرد الشعر الخشن بطريقة سريعة ومذهلة، حيث أن يعد النشا من أهم المكونات الطبيعية الفعالة وهو أيضا من المواد الآمنة علي الشعر التي لا تسبب أي ضرر يصيب الشعر، وغير أنه يساعد علي تنعيم الشعر فإنه يعمل علي حل مشاكل عديدة تخص الشعر مثل التساقط والشعر المجعد الخشن والقشرة، ومن أهم مايميزه أنه يحافظ علي صحة الشعر ويحميه من أي ضرر ناتج من التعرض لأشعة الشمس الضارة، وأن النشا يحتوي علي كمية كبيرة جدا من الفتيامينات والأحماض والتي تقوم بدور كبير في تقوية وتغذية الشعر. كريم النشا لفرد الشعر كريم النشا لفرد الشعر المكونات : أربع ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. طريقة التحضير نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع فيه مسحوق النشا ثم نضيف مسحوق الكركم، ثم نضع العسل الأبيض وعصير الليمون وبعد ذلك يتم مزج هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لكي يكون المزيج قوامه كريمي.

ثم نقوم بإضافة زيت السمسم ونضع زيت اللوز ثم يتم مزج وخلط كل المكونات مرة أخري مع بعضها جيدا حتي نحصل علي قوام ثقيل وناعم ولزج.

وبهذه الطريقة يكون قد تم تجهيز كريم النشا لاستخدامه مباشرة، ولكن لابد من ان يتم وضعه في علبة فارغة تكون نظيفه وجافة، ثم نضع كريم النشا في هذه العلبة ومن الممكن أن تقومي بوضعها في الثلاجه وهذا حسب الرغبة.

ويتم استخدام كريم النشا بعد غسل الشعر بإستخدام الماء والشامبو المناسب لنوع الشعر، وبعد تجفيف الشعر بشكل جيد حتي لا يكون مبلل نقوم بتمشيط الشعر بإستخدام مشط خشبي أو بلاستيكي حتي لا يوجد أي تشابك بالشعر.

وبعد ذلك يتم وضع كريم النشا علي الشعر ونقوم بدهنه جيدا من الجذور وحتي الأطراف، ولا تكتفي بدهنه فقط ولكن لابد أن يتم التدليك بشكل جيد.

ثم يتم ترك هذا الكريم علي الشعر لمدة ساعتين علي الأقل، ثم نقوم بتمشيط الشعر مرة أخري وبعد ذلك يتم غسله بإستخدام الماء الفاتر وبعد تجفيفه نقوم بدهنه بإستخدام زيت السمسم، ولفرد الشعر الخشن في أقل وقت وبسرعة لابد من تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع. طريقة التحضير

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