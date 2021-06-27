في غضون دقائق بدلكة النشا السحرية تقشير وتبييض وإزالة الجلد الميت من الجسم كله

ترغب كل سيدة أو فتاة أن تحصل علي بشرة وجسم أبيض وتكون بشرة جذابة صافية دون أن يوجد بها أي عيوب، ولأنها ترغب في ذلك تقوم بشراء أشياء كثيرة تتعلق بمنتجات العناية بالبشرة والجسم، ومن ضمن هذه المنتجات هي كريمات التفتيح فقد تعتبر هذه الكريمات نوع من أنواع مستحضرات التجميل والتي تحتوي علي مواد ضارة تتلف البشرة سواء الوجه أو الجسم، حيث يوجد أنواع منها يسبب مشاكل بالجلد مثل الالتهابات أو ظهور بقع حمراء في المناطق الحساسة، وأن توجد أنواع معينه من البشرة حساسة جدا فبمجرد إستخدام أي نوع من الكريمات الضارة قد يتلف البشرة تماما ويكون من الصعب علاجها.

وللمحافظة علي جمال بشرتك تجنبي إستخدام هذه الكريمات وللاستعمال الآمن والفعال بشكل سريع لتبييض وتقشير الجسم هو إستخدام الخلطات الطبيعية، فقد يعتبر النشا من أقوي وأفضل الماسكات الطبيعية التي تساعد علي تبييض الجسم وتقشيره أيضا، لأن عملية التقشير مهمة جدا بالنسبة للجسم حيث أنها تعمل علي إزالة الجلد الميت من الجسم بشكل نهائي، وأن هذا الجلد يكون له تأثير كبير علي لون الجسم فهو يجعله بلون أسمر داكن غير محبب، فيمكننا أن نقوم بعمل دلكة النشا لاستخدامها لتبييض وتقشير الجسم بأكمله، وذلك من خلال طريقة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة ومعروفة.

تبييض وتقشير الجسم بدلكة النشا

المكونات :

خمس ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

أربع ملاعق كبيرة الأرز المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ست ملاعق كبيرة من الحليب السائل الدافئ.

قومي في البداية بتحضير وعاء حيث نضع فيه خمس ملاعق كبيرة من مسحوق النشا، ثم نضيف أربع ملاعق كبيرة من الأرز المطحون ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض، ثم يتم إضافة ست ملاعق كبيرة من الحليب السائل ويفضل أن يكون الحليب دافئ، وبعد ذلك نقوم بخلط كل المكونات جيدا من أجل الحصول علي قوام جيد ومناسب.

ثم بعد ذلك قومي بعمل حمام بخار للجسم، ثم يتم فرد أو وضع هذا الخليط علي الجسم بجميع مناطقه.

قومي بترك هذا الخليط علي الجسم لمدة ساعة أو أكثر أو نتركه حتي يجف بشكل جيد، ثم قومي بتقشير هذا الخليط من علي الجسم لازالة الجلد الميت بطريقة جيدة، وبعد ذلك يتم غسل الجسم بالماء الفاتر وقومي بتجفيفه جيدا، وبهذه الطريقة تقدري تحصلي علي بشرة جسم بيضاء وذات ملمس ناعم.

طريقة التحضير