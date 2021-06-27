طريقة عمل بسكويت العشر دقائق فانيليا وشيكولاتة بمكونات بسيطة

يعتبر بسكويت العشر دقائق من الحلويات الخفيفة والسهلة، والتي تفضل الكثير من السيدات صنعه لسهولة إعداده، وأصبح من أشهر أنواع البسكويت، فهو من المخبوزات الغربية الشهية، ويعتبر بسكويت العشر دقائق عامل غذائي قوي، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات.

والأطفال تفضل تناول بسكويت العشر دقائق بجانب كوب من الحليب، فهو طعمه شهي ولذيذ، ويتكون بسكويت العشر دقائق من مكونات مفيدة جداً، حيث يتميز بسكويت العشر دقائق بسهولة تحضيره، فهو لا يأخذ وقتاً طويلاً لإعداده، ويمكن صنعه في المنزل بطريقة سهلة وبخطوات سريعة، وسوف نقدم اليوم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل. مكونات بسكويت العشر دقائق كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من زيت الذرة

نصف كوب من السكر الأبيض.

بيضه بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق نحضر وعاء كبير وعميق ثم نقوم بنخل الدقيق والبيكنج باودر مرتين جيداً لدخول الهواء به وتنقيته من الشوائب والأتربة الموجودة به.

ننخل الكاكاو ونتركه جانباً ثم نضيف رشة صغيرة من الملح للدقيق، ونقلب المكونات جيداً مع بعضها ماعدا الكاكاو.

في وعاء أخر نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر والزيت ثم نقوم بخفقهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها ويصبح الخليط كريمي وهش ولونه باهت.

نقوم بسكب خليط الدقيق على خليط البيض ثم نقلب المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتى تتجانس وتتماسك وتحصلين على عجينة ذات قوام متماسك وطرية.

نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين، ثم نقوم بوضع الكاكاو على جزء منالعجينة، ونعجن العجينة جيداً حتى تختلط المكونات وتتلون العجينة بالكاكاو قبل تشكيلها. مكونات بسكويت العشر دقائقطريقة تحضير بسكويت العشر دقائق الوسوم

يعتبر بسكويت العشر دقائق من الحلويات الخفيفة والسهلة، والتي تفضل الكثير من السيدات صنعه لسهولة إعداده، وأصبح من أشهر أنواع البسكويت، فهو من المخبوزات الغربية الشهية، ويعتبر بسكويت العشر دقائق عامل غذائي قوي، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات.

والأطفال تفضل تناول بسكويت العشر دقائق بجانب كوب من الحليب، فهو طعمه شهي ولذيذ، ويتكون بسكويت العشر دقائق من مكونات مفيدة جداً، حيث يتميز بسكويت العشر دقائق بسهولة تحضيره، فهو لا يأخذ وقتاً طويلاً لإعداده، ويمكن صنعه في المنزل بطريقة سهلة وبخطوات سريعة، وسوف نقدم اليوم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل. مكونات بسكويت العشر دقائق كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من زيت الذرة

نصف كوب من السكر الأبيض.

بيضه بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق نحضر وعاء كبير وعميق ثم نقوم بنخل الدقيق والبيكنج باودر مرتين جيداً لدخول الهواء به وتنقيته من الشوائب والأتربة الموجودة به.

ننخل الكاكاو ونتركه جانباً ثم نضيف رشة صغيرة من الملح للدقيق، ونقلب المكونات جيداً مع بعضها ماعدا الكاكاو.

في وعاء أخر نقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر والزيت ثم نقوم بخفقهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها ويصبح الخليط كريمي وهش ولونه باهت.

نقوم بسكب خليط الدقيق على خليط البيض ثم نقلب المكونات جيداً بالمضرب اليدوي حتى تتجانس وتتماسك وتحصلين على عجينة ذات قوام متماسك وطرية.

نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين، ثم نقوم بوضع الكاكاو على جزء منالعجينة، ونعجن العجينة جيداً حتى تختلط المكونات وتتلون العجينة بالكاكاو قبل تشكيلها. مكونات بسكويت العشر دقائقطريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

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