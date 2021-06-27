مفعول المكون الهندي لتطويل الشعر وتكثيفه لحد الركب ضعيه لمدة أسبوع وهيطول بسرعة الصاروخ

كل السيدات أو الفتيات بلا استثناء يقومون بالبحث دائما عن الوصفات أو الخلطات الهندية التي تعمل علي تطويل الشعر بشكل طبيعي، لأن الخلطات الهندية من أكثر الخلطات التي تكون آمنه ومفيدة علي صحة الشعر وأيضا تعطي نتائج مذهلة وهذا نظرا لما تحتويه هذه الخلطات الهندية من مكونات جميعها طبيعية، وأن هذه الخلطات لا تساعد علي تطويل الشعر فقط لكنها تعمل علي تكثيفه ومنع تساقطه وتقوية بصيلاته، حيث أن معظم الخلطات الهندية سهلة وبسيطة جدا في مكوناتها وسريعه في تحضيرها أيضا في نتائجها بشرط الانتظام بها، فكل هذا لأن الشعر الطويل هو الذي يجعل المرأة مميزة جدا بجمالها ومن أكثر السيدات الذين يمتلكون الشعر الطويل هم الهنود، لذلك الكل يبحث عن ماذا يستخدم الهنود لتطويل شعرهم بهذه الطريقة.

خلطة هندية لتطويل الشعر

الشعر الطويل من أحد المميزات التي تمتلكها المرأة الهندية والتي تشتهر به من بين دول العالم، لذلك جميع النساء يفضلون أن يحصلون علي شعر طويل مثل شعر الهنديات، فيقومون بالبحث جيدا عن كل ما يتعلق بالخلطات الهندية التي تساعد علي تطويل الشعر بشكل سريع، فأغلب هذه الخلطات تحتوي علي مجموعة كبيرة من الزيوت الطبيعية، حيث أن هذه الزيوت لها تأثير كبير وفعال علي الشعر فتجعله طويل في أقل وقت ممكن.

المكونات :

كمية من جل الالوفيرا وهذا الجل موجود داخل الصبار.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كمية من زيت جوز الهند الخام.

في البداية نقوم بتحضير جل الالوفيرا وذلك يتم استعماله من خلال نزع السائل الذي يوجد داخل الصبار فهذا السائل يسمي بجل الالوفيرا.

نقوم بتجهيز وعاء ونضع به كمية مناسبة من جل الالوفيرا قد تناسب طول الشعر، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ثم نضع كمية مناسبة من زيت جوز الهند الخام، ونقوم بمزج كل هذه المكونات جيدا مع بعضها.

ثم يتم تنظيف وغسل الشعر جيدا ونقوم بتجفيفه تماما وبعد ذلك يتم وضع هذا المزيج علي الشعر من الجذور وحتي الأطراف.

نترك هذا المزيج علي الشعر حوالي ثلاثين دقيقة تقريبا، ثم يتم غسل الشعر جيدا باستخدام الماء الدافئ والشامبو المناسب، ولابد من استعمال هذه الخلطة مرتين اسبوعيا لتطويل وتكثيف الشعر بطريقة مذهلة.

طريقة التحضير