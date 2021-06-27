من أول مرة وبملعقة نشا افردي شعرك الخشن والمجعد حرير في 30 دقيقة بكيراتين منزلي غير مكلف

من أول مرة وبملعقة نشا افردي شعرك الخشن والمجعد حرير، شعر المرأة من أكثر الأمور التي تشغل تفكيرها بشكل دائك وعلى وجه التحديد المرأة التي تملك شعر مجعد أو شهر خشن فتحتار كثيرًا كيف يمكنها أن تجعلها مفرودًا وناعمًا وانسيابيًا وفي أغلب الأحوار تلجأ إلى ضالونات التجميل ودفع الكثير من المال من أجل تنعيم وفرد شعرها إلا أن هذه الطرق رغم علو أسعارها فهي تضر وتتلف الشعر وتدمره لذلك من خلال موقعنا اليوم سوف نقدم وصفات طبيعية وغير مكلفة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد. من أول مرة وبملعقة نشا افردي شعرك الخشن من أول مرة وبملعقة نشا افردي شعرك الخشن المكونات عدد 3 ملاعق كبار من مشحوق النشا.

ربع كوب من اللبن السائل.

عدد ملعقة واحدة من عسل النحل.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. طريقة إعداد الوصفة قومي بخلط النشا والعسل واللبن وزيت الزيتون أو جوز الهند جيدًا مع بعضهم البعض.

استمري في التقليب بشكل جيد حتى الحصول على قوام كريمي ناعم ليس به أي تكتلات.

بعد غسل شعرك وتنظيف جيدًا ومن ثم تجفيفه، قومي الخليط على شعرك وتوزيعه حيدًا من الجذور إلى الأطراف.

ابدأي بتمشيط شعرك لمدة لا تقل عن 5 دقائق باستخدام مشط واسع.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويفضل تستمر لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب لك والخالي من الكبريت مع استخدام الماء البارد.

كرري استخدام التجربة مرة في الأسبوع من أجل نتيجة أفضل. وصفة المايونيز والبيض لفرد الشعر وتنعيمه وصفة المايونيز والبيض لفرد الشعر وتنعيمه مكونات الوصفة ربع كوب من المايونيز.

بيضة واحدة. خطوات تجهيز الوصفة قومي بخلط البيضة جيدًا في البداية.

أضيفي المايونيز على البيضة وابدأي بالتقليب بشكل مستمر حتى يتم التجانس بينهم جيدًا.

قومي بتنظيف شعرك وتجفيفه جيدًا وابدأي بوضع الخليط عليه من الجذور وحتى كل الأطراف.

يجب أن يظل الخليط على شعرك مدة لا تقل عن ساعة كاملة.

بعد انتهاء المدة قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لشعرك والخالي من الصوديوم والسالفيت.

يجب عليك تكرار هذه التجربة مرة كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل نتيجة للشعر الوسوم

من أول مرة وبملعقة نشا افردي شعرك الخشن والمجعد حرير، شعر المرأة من أكثر الأمور التي تشغل تفكيرها بشكل دائك وعلى وجه التحديد المرأة التي تملك شعر مجعد أو شهر خشن فتحتار كثيرًا كيف يمكنها أن تجعلها مفرودًا وناعمًا وانسيابيًا وفي أغلب الأحوار تلجأ إلى ضالونات التجميل ودفع الكثير من المال من أجل تنعيم وفرد شعرها إلا أن هذه الطرق رغم علو أسعارها فهي تضر وتتلف الشعر وتدمره لذلك من خلال موقعنا اليوم سوف نقدم وصفات طبيعية وغير مكلفة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد. من أول مرة وبملعقة نشا افردي شعرك الخشن من أول مرة وبملعقة نشا افردي شعرك الخشن المكونات عدد 3 ملاعق كبار من مشحوق النشا.

ربع كوب من اللبن السائل.

عدد ملعقة واحدة من عسل النحل.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. طريقة إعداد الوصفة قومي بخلط النشا والعسل واللبن وزيت الزيتون أو جوز الهند جيدًا مع بعضهم البعض.

استمري في التقليب بشكل جيد حتى الحصول على قوام كريمي ناعم ليس به أي تكتلات.

بعد غسل شعرك وتنظيف جيدًا ومن ثم تجفيفه، قومي الخليط على شعرك وتوزيعه حيدًا من الجذور إلى الأطراف.

ابدأي بتمشيط شعرك لمدة لا تقل عن 5 دقائق باستخدام مشط واسع.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويفضل تستمر لمدة ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب لك والخالي من الكبريت مع استخدام الماء البارد.

كرري استخدام التجربة مرة في الأسبوع من أجل نتيجة أفضل. وصفة المايونيز والبيض لفرد الشعر وتنعيمه وصفة المايونيز والبيض لفرد الشعر وتنعيمه مكونات الوصفة ربع كوب من المايونيز.

بيضة واحدة. خطوات تجهيز الوصفة قومي بخلط البيضة جيدًا في البداية.

أضيفي المايونيز على البيضة وابدأي بالتقليب بشكل مستمر حتى يتم التجانس بينهم جيدًا.

قومي بتنظيف شعرك وتجفيفه جيدًا وابدأي بوضع الخليط عليه من الجذور وحتى كل الأطراف.

يجب أن يظل الخليط على شعرك مدة لا تقل عن ساعة كاملة.

بعد انتهاء المدة قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لشعرك والخالي من الصوديوم والسالفيت.

يجب عليك تكرار هذه التجربة مرة كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل نتيجة للشعر

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