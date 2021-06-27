اسرع طريقة لتنظيف الكرشة في البيت بمكون سحري رهيب بدون تعب أو مجهود

اسرع طريقة لتنظيف الكرشة في البيت، الكرشة من المأكولات المصرية الشهيرة التي يرتبط تناولها بعيد الأضحى، وهي من المأكولات اللذيذة التي يعشقها الكثير، وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من ربات البيوت يجدن صعوبة بالغة في تنظيف الكرشة، ونظافة الكرشة يعتمد عليها بشكل كبير مدى الحصول على كرشة لذيذة بعد طبخها، لذلك نقدم لكم طريق بسيطة وفعالة جداً في تنظيف الكرشة ومن هذه الطرق:

اسرع طريقة لتنظيف الكرشة في البيت

في هذه الطريقة يتم غسل الكرشة جيداً بالماء البارد، وبعد ذلك يتم التخلص من جميع الزوائد والأوساخ الموجودة داخل الكرشة، وبعد ذلك نضع الكرشة في كيس بلاستيكي ثم نتركها في الفريزر لمدة لا تقل عن ليلة كاملة وبعد ذلك نخرج الكرشة و نتركها نزيل الطبقة السوداء الموجودة عليها من الخارج وذلك باستخدام اليد أو باستخدام ظهر السكين، أما في حالة الرغبة في تناول الكرشة في نفس اليوم فإنه يمكن تنظيف الكرشة وإزالة الطبقة السوداء المحيطة بها يكل سهولة عن طريق غمر الكرشة في طبق مملوء بالفن أب، مع مراعاة أن يكون السفن أب في نفس درجة حرارة الغرفة، وبعد مرور نصف ساعة يتم إخراج الكرشة وكحتها من الخارج باستخدام ظهر السكين.

كما يمكن غلي كمية متوسطة من الماء، وبعدها يتم إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وبعد ذلك يتم نزع الطبقة السوداء بكل سهولة إلى الماء، وبعد ذلك يتم غمر الكرشة في الماء، وبعد مرور خمس دقائق يتم رفع الكرشة وتصفيتها وإزالة الطبقة السوداء بظهر السكين بكل سهولة.

خطوات تنظيف الكرشة باستخدام الخل

يتم إحضار إناء متوسط ونملأ نصفه بالماء، وبعد ذلك نرفع الإناء على النار وعندما يغلي الماء، نقوم بإضافة نصف كوب من الخل إليه، وبعد أن يغلي الخليط جيداً نضع الكرشة في الإناء، وبعد مرور خمس دقائق نرفعها ونزيل الطبقة السوداء بكل سهولة بظهر السكين.

تنظيف الكرشة باستخدام الأسبرين

يتم إحضار إناء متوسط ونملأ نصفه بالماء، وبعد ذلك نرفع الإناء على النار وعندما يغلي الماء، نقوم بإضافة ثلاث حبات من الأسبرين إليه، وبعد أن يذوب الأسبرين في الماء تضع الكرشة في الإناء، وبعد مرور خمس دقائق نرفعها ونزيل الطبقة السوداء بكل سهولة.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

قومي بوضع إناء به ماء ثم ضعي الكرشة في هذا الإناء وقومي بوضع الإناء علي النار واتركية حتي يغلي ثم قومي بعد ذلك بإزالة الكرشة من الماء الساخن وضعيها حتي تبرد ثم قومي بعد ذلك باستخدام الجانب الغير حاد من السكينة وقومي بإزالة الأوساخ العالقة في الكرشة، ثم قومي بوضع الكرشة في ماء به ملح وخل وليمون واتركية لفترة ثم قومي بغسله بالماء.