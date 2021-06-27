كريم كوري لفرد الشعر الخشن وتنعيمه والنتيجة فعالة اقوي بديل للكيراتين والبروتين

كريم كوري لفرد الشعر الخشن وتنعيمه، من خلال الفقرات القادمة نتعرف على طريقة بسيطة من الممكن عن طريقها فرد الشعر، والطريقة تعتمد على أحد المكونات الطبيعية المميزة والتي أثبتت جدارتها في الكثير من الوصفات الخاصة بالعناية بجمال البشرة والشعر وهو النشا.
والذي يحتوي ضمن خصائصه الطبيعية على مواد فعالة وسريعة في إزالة تكسر الشعر، وتجاعيده، ومن خلال ما يلي نتعرف على الطرق التي يمكن فيها إدخال النشا لمزيد من التحسن في خصائص الشعر المظهرية وأهمها الفرد والنعومة.كريم كوري لفرد الشعر الخشن وتنعيمه
المكونات الرئيسية للوصفة كما يلي:
- ملعقة نشا.
- ملعقة زبادي كبيرة.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة خميرة.
- ملعقة زيت اللوز.
طريقة الإعداد وكيفية الاستعمال:
- نحضر الوعاء لخلط المقادير.
- نضع الزبادي في البداية ونقلبها منفردة.
- نضيف ملعقة النشا.
- نقلب باستمرار حتى يختفي أثر النشا.
نضيف زيت اللوز والزيتون معًا.
- الخليط أصبح جاهز ليتم تطبيقه فوق الشعر.
- يطبق مدة تزيد عن العشر دقائق.
- يغسل الشعر بعد الانقضاء لمدة تطبيق النشا وسائر مكونات الخليط.
- يراعى التكرار لمزيد من الإفادة ما يصل لحوالي ست مرات طوال شهر كامل.
- لا بد أن تكون مختلف مكونات الوصفة طازجة، وغير مخزنة لمزيد من الفعالية، حيث تعطي الوصفة نتائج إيجابية أهمها فرد الشعر، وتنعيمه.
نحضر المكونات تالية الذكر بالنقاط:
- ملعقتان نشا.
- بيضة تامة الخفق.
- ملعقتان حليب.
- ملعقة مستخلص زيت الياسمين.
- ملعقة جل نبات الصبار.
طريقة التحضير والتطبيق:
- إحضار وعاء لخلط البيضة مع خلاصة الصبار في البداية.
- إضافة النشاء بالتدرج حتى تمام تجانسه مع الخليط.
- نضع الحليب ثم زيت الياسمين مع التقليب بشكل سريع مستمر مدة خمس دقائق.
- الآن الخليط أصبح جاهز للفرد فيما فوق خصلات الشعر، وبكل سهولة حيث يعد المزيج خفيف القوام سهل الفرد.
- مدة تطبيق الوصفة ثلث ساعة، يغسل بعدها الشعر بالمياه، ونوعية الشامبو الملائم للشعر.
- كي يتم الحصول على النتيجة الفعالة والمرضية يتعين تكرار عمل الوصفة مرتين خلال سبعة أيام إذ تجعل الشعر ذو ملمس ناعم، ومفرود، كما تعزز من نموه.
الوسوم
كريم كوري لفرد الشعر الخشن وتنعيمه، من خلال الفقرات القادمة نتعرف على طريقة بسيطة من الممكن عن طريقها فرد الشعر، والطريقة تعتمد على أحد المكونات الطبيعية المميزة والتي أثبتت جدارتها في الكثير من الوصفات الخاصة بالعناية بجمال البشرة والشعر وهو النشا.
والذي يحتوي ضمن خصائصه الطبيعية على مواد فعالة وسريعة في إزالة تكسر الشعر، وتجاعيده، ومن خلال ما يلي نتعرف على الطرق التي يمكن فيها إدخال النشا لمزيد من التحسن في خصائص الشعر المظهرية وأهمها الفرد والنعومة.كريم كوري لفرد الشعر الخشن وتنعيمه
المكونات الرئيسية للوصفة كما يلي:
- ملعقة نشا.
- ملعقة زبادي كبيرة.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة خميرة.
- ملعقة زيت اللوز.
طريقة الإعداد وكيفية الاستعمال:
- نحضر الوعاء لخلط المقادير.
- نضع الزبادي في البداية ونقلبها منفردة.
- نضيف ملعقة النشا.
- نقلب باستمرار حتى يختفي أثر النشا.
نضيف زيت اللوز والزيتون معًا.
- الخليط أصبح جاهز ليتم تطبيقه فوق الشعر.
- يطبق مدة تزيد عن العشر دقائق.
- يغسل الشعر بعد الانقضاء لمدة تطبيق النشا وسائر مكونات الخليط.
- يراعى التكرار لمزيد من الإفادة ما يصل لحوالي ست مرات طوال شهر كامل.
- لا بد أن تكون مختلف مكونات الوصفة طازجة، وغير مخزنة لمزيد من الفعالية، حيث تعطي الوصفة نتائج إيجابية أهمها فرد الشعر، وتنعيمه.
نحضر المكونات تالية الذكر بالنقاط:
- ملعقتان نشا.
- بيضة تامة الخفق.
- ملعقتان حليب.
- ملعقة مستخلص زيت الياسمين.
- ملعقة جل نبات الصبار.
طريقة التحضير والتطبيق:
- إحضار وعاء لخلط البيضة مع خلاصة الصبار في البداية.
- إضافة النشاء بالتدرج حتى تمام تجانسه مع الخليط.
- نضع الحليب ثم زيت الياسمين مع التقليب بشكل سريع مستمر مدة خمس دقائق.
- الآن الخليط أصبح جاهز للفرد فيما فوق خصلات الشعر، وبكل سهولة حيث يعد المزيج خفيف القوام سهل الفرد.
- مدة تطبيق الوصفة ثلث ساعة، يغسل بعدها الشعر بالمياه، ونوعية الشامبو الملائم للشعر.
- كي يتم الحصول على النتيجة الفعالة والمرضية يتعين تكرار عمل الوصفة مرتين خلال سبعة أيام إذ تجعل الشعر ذو ملمس ناعم، ومفرود، كما تعزز من نموه.
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