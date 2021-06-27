تكات واسرار صبغ الحواجب باللون البنى فالمنزل بدون تكلفة وبسهولة بطريقة الكوافيرات

تكات واسرار صبغ الحواجب باللون البنى فالمنزل ، تسأل معظم النساء عن طريقة تساعدها في صبغ الحواجب باللون البني الذي يعد من أفضل الألوان الذي يمكن أن تستخدم للحواجب ويعطيها إطلالة مميزة جداً، والصعب في هذا الأمر أنها تستخدم مواد كيماوية تؤثر على عدم نمو وتكثيف الحواجب.

تكات واسرار صبغ الحواجب باللون البنى فالمنزل

هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تستفيد منها بشرتك وكذلك شعيرات الحواجب والرموش نظراً لاحتوائه على عناصر مفيدة جداً ونستعرض لكم بعضاً منها في السطور القادمة:

2 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو.

1 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة نسكافية.

1 علبة كبيرة أكسجين.

2/1 كوب زيت السمسم.

2/1 ملعقة كبيرة مسحوق الكركم.

احضري وعاء للخلط متوسط الحجم يوضع به كافة المكونات التي قمنا بذكرها بالأعلى.

ثم بعد ذلك عليك بإحضار فرشاة الحواجب وضعيها في وعاء الخليط ومن ثم يتم تطبيقها على الحواجب وانتظري لمدة 30 دقيقة.

ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والصابون.

تعد القهوة من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها في تحفيز عملية نموه وتستخدم بكل سهولة بهذه الطريقة:

2 ملعقة كبيرة قهوة.

1ملعقة صغيرة كاكاو.

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة عسل.

في وعاء عميق يتم إضافة مسحوق الكاكاو والقهوة واخلطيهم مع بعضهم جيداً.

بعدها يتم إضافة زيت الزيتون والعسل وعيدي عملية الخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

طبقي الخليط على الحاجبين بالطريقة التي تناسبك ثم تركيه حتى أن يجف ولمدة 20 دقيقة.

بعد أن ينتهي الوقت يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والصابون ثم جففيه جيداً

استمري في استخدام الخليط حتى أن تحصلين على اللون المطلوب.

الحناء من أكثر المكونات التي تستخدم في صبغ الشعر والحواجب مع خلطها ببعض من المكونات الطبيعية الأخرى التي تعطيك نفس النتائج المرجوة وسوف نقوم باستخدامها كما يلي:

1 ملعقة صغيرة حناء.

1 ملعقة شاي مغلي.

2/1 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.