إذا كنت ممن يحبون معانقة الوسادة أثناء النوم فهذا المقال لك

هناك العديد من الأشخاص يحبون معانقة الوسادة ولا يستطيعون النوم بدونها، لأن لكل شخص وضعية نوم مختلفة، فطرق النوم المختلفة لها أسباب عديدة، فإن الأشخاص الذين يحبون أن يعانقون الوسادة وهم نائمين يعانون دائما من نقص الحب أو الوحدة، كما أن هؤلاء الأشخاص من النوع الخجول ولا يحبون التواصل مع الأشخاص الآخرين، وأن كثير من الأشخاص المصابين بالقلق أو التوتر يحبون معانقة الوسادة وهم نائمين فهي تشعرهم بالراحة والأمان فهذا يساعدهم علي النوم وتجعل النوم أفضل، ويقول علماء النفس أن هذه العادة مرتبطة بالشخص منذ الطفولة فتجد أنه يحب معانقة الدموية المحشوة بالقطن مثل: الدبدوب للخلود إلى النوم، وهناك فوائد عديدة لمعانقة الوسادة أثناء النوم.فوائد معانقة أو احتضان الوسادة أثناء النوم
- الاسترخاء وتقليل التوتر: معانقة الوسادة أثناء النوم يجعلك تشعر بالاسترخاء والذي بدوره يعمل علي تحسين عملية التنفس أثناء النوم، وهذا يعود علي الجسم بالاستفادة فعند دخول الأكسجين إلي الجسم بكمية كبيرة أثناء النوم فإن الجسم يأخذ الراحة المطلوبة، أيضا معانقة الوسادة أثناء النوم تعمل علي تنظيم الدورة الدموية بالجسم مما يعود علي الشخص بصحة أفضل.
- الحد من الضغوط والاكتئاب: توجد دراسات علمية تقول بأن معانقة الوسادة أثناء النوم يعمل علي فرز هرمون يسمي بهرمون ( الاكسيتوسين ) الذي يعمل بدوره علي تحسين الحالة المزاجية وإزالة الضغوط ويهدئ الأعصاب والاكتئاب.
- تعزيز المناعة: هل تعلم أن الجهاز المناعي لديك يتأثر بالسعادة؟ فإن كنت تحب معانقة الوسادة أثناء النوم يعود هذا عليك بالشعور بالسعادة والتي بدورها تعمل علي تحسين الجهاز المناعي ، الذي بدوره يحسن السلوك الإيجابي وخلايا الدم البيضاء بالجسم، وإن كفاءة الجهاز المناعي تعمل علي تخفيف الألم.
- الراحة أثناء النوم: عند معانقة الوسادة والنوم علي أحد جانبيك فإن هذا يعمل علي تحسين الاسترخاء ، فإن هذه الوضعية تبقي العموم الفقري في أفضل وضعية، وهي الوضعية الصحية التي تعمل علي حمايتك من آلام الظهر المتعبة، وبهذا تحصل علي الراحة أثناء نومك وحتى بعد الاستيقاظ.
هناك عدة أسباب ومن أهمها التالي:
- يساعد في تقليل الشخير أو انقطاع النفس: حيث يعتبر انقطاع النفس النومي مرض يمكن أن يسبب اضطرابات في بيئة النوم، مما يجعلك تستيقظ طوال الليل، وتشعر بالتعب في الصباح والنعاس طوال اليوم، يمكن أن يقلل احتضان الوسادة من اضطراب النوم.
- لا تريد أن تشعر بالوحدة: إن احتضان شيء ما يجعلنا نشعر وكأننا نعانق شخصا ما، خاصة عندما نكون وحدنا ومتعبين ونحتاج إلى فهم شيء ما، حتى لو كان ذلك يعني احتضان وسادة.
- يمكن أن يمنحك احتضان الوسادة الراحة العاطفية عند النوم، في الواقع أنت من الأشخاص الذين يقدرون العلاقات الشخصية، وخاصة الروابط القوية بين أفراد الأسرة، كما أنك شخص مفيد للغاية وتهتم بأحبائك.
الوسوم
هناك العديد من الأشخاص يحبون معانقة الوسادة ولا يستطيعون النوم بدونها، لأن لكل شخص وضعية نوم مختلفة، فطرق النوم المختلفة لها أسباب عديدة، فإن الأشخاص الذين يحبون أن يعانقون الوسادة وهم نائمين يعانون دائما من نقص الحب أو الوحدة، كما أن هؤلاء الأشخاص من النوع الخجول ولا يحبون التواصل مع الأشخاص الآخرين، وأن كثير من الأشخاص المصابين بالقلق أو التوتر يحبون معانقة الوسادة وهم نائمين فهي تشعرهم بالراحة والأمان فهذا يساعدهم علي النوم وتجعل النوم أفضل، ويقول علماء النفس أن هذه العادة مرتبطة بالشخص منذ الطفولة فتجد أنه يحب معانقة الدموية المحشوة بالقطن مثل: الدبدوب للخلود إلى النوم، وهناك فوائد عديدة لمعانقة الوسادة أثناء النوم.فوائد معانقة أو احتضان الوسادة أثناء النوم
- الاسترخاء وتقليل التوتر: معانقة الوسادة أثناء النوم يجعلك تشعر بالاسترخاء والذي بدوره يعمل علي تحسين عملية التنفس أثناء النوم، وهذا يعود علي الجسم بالاستفادة فعند دخول الأكسجين إلي الجسم بكمية كبيرة أثناء النوم فإن الجسم يأخذ الراحة المطلوبة، أيضا معانقة الوسادة أثناء النوم تعمل علي تنظيم الدورة الدموية بالجسم مما يعود علي الشخص بصحة أفضل.
- الحد من الضغوط والاكتئاب: توجد دراسات علمية تقول بأن معانقة الوسادة أثناء النوم يعمل علي فرز هرمون يسمي بهرمون ( الاكسيتوسين ) الذي يعمل بدوره علي تحسين الحالة المزاجية وإزالة الضغوط ويهدئ الأعصاب والاكتئاب.
- تعزيز المناعة: هل تعلم أن الجهاز المناعي لديك يتأثر بالسعادة؟ فإن كنت تحب معانقة الوسادة أثناء النوم يعود هذا عليك بالشعور بالسعادة والتي بدورها تعمل علي تحسين الجهاز المناعي ، الذي بدوره يحسن السلوك الإيجابي وخلايا الدم البيضاء بالجسم، وإن كفاءة الجهاز المناعي تعمل علي تخفيف الألم.
- الراحة أثناء النوم: عند معانقة الوسادة والنوم علي أحد جانبيك فإن هذا يعمل علي تحسين الاسترخاء ، فإن هذه الوضعية تبقي العموم الفقري في أفضل وضعية، وهي الوضعية الصحية التي تعمل علي حمايتك من آلام الظهر المتعبة، وبهذا تحصل علي الراحة أثناء نومك وحتى بعد الاستيقاظ.
هناك عدة أسباب ومن أهمها التالي:
- يساعد في تقليل الشخير أو انقطاع النفس: حيث يعتبر انقطاع النفس النومي مرض يمكن أن يسبب اضطرابات في بيئة النوم، مما يجعلك تستيقظ طوال الليل، وتشعر بالتعب في الصباح والنعاس طوال اليوم، يمكن أن يقلل احتضان الوسادة من اضطراب النوم.
- لا تريد أن تشعر بالوحدة: إن احتضان شيء ما يجعلنا نشعر وكأننا نعانق شخصا ما، خاصة عندما نكون وحدنا ومتعبين ونحتاج إلى فهم شيء ما، حتى لو كان ذلك يعني احتضان وسادة.
- يمكن أن يمنحك احتضان الوسادة الراحة العاطفية عند النوم، في الواقع أنت من الأشخاص الذين يقدرون العلاقات الشخصية، وخاصة الروابط القوية بين أفراد الأسرة، كما أنك شخص مفيد للغاية وتهتم بأحبائك.
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