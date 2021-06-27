كريم الخميرة المنزلي الساحر بديل البروتين الاصلى لفرد الشعر كالحرير وتطويلة ونموة فى دقائق

كريم الخميرة المنزلي الساحر بديل البروتين الاصلى ، تتطلب العناية بالشعر بذل الكثير من المجهود والقيام بتجربة أنواع عديدة من المكونات والمواد المختلفة ولكننا اليوم قد حرصنا على أن نقدم لك طريقة جديدة ومختلفة لعمل كريم الخميرة في المنزل الذي يكون أقوى من البروتين والكرياتين على الشعر.

كريم الخميرة المنزلي الساحر بديل البروتين الاصلى

تعد الخميرة من الكائنات الدقيقة وحيدة الخلية حيث أنها تنتمي لعائلة الفطريات التي يمكن الاستفادة منها في تحضير كريم الخميرة المنزلي التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والحديد والنحاس والزنك ويتم استعمالها كالآتي:

تعتبر واحدة من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً لتغذية الشعر بعمق وتساعد على تقوية البصيلات ويتم استخدامها بكل سهولة بهذه الطريقة:

1 ملعقة كبيرة خميرة.

2/1 كوب حليب.

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 بيضة.

في وعاء قومي بخلط الحليب مع ملعقة كبيرة من الخميرة وقلبي جيداً وتركيها في مكان دافئ.

وبعد مرور 2/1 ساعة يتم إضافة البيض مع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي واخلطي جيداً.

ومن ثم يتم تطبيق الخليط على جذور الشعر ومن ثم يتم تغطيتها بكيس من البلاستيك ومنشفة ساخنة.

يجب الانتظار من ساعة لساعتين ومن ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

تعد من الوصفات والخلطات التي تعمل على تغذية الشعر بعمق شديد ويعزز نمو الشعر وتستخدم بطريقة بسيطة وهي:

2/1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

4 ملاعق كبيرة خميرة البيرة.

1 كوب ماء ساخن.

قومي بإضافة زيت الزيتون للماء الساخن مع مسح-وق خميرة البيرة.

بعد ذلك يتم إضافة الخليط لفروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف وانتظري لحوالي ساعة أو أكثر.

بعد أن ينفذ الوقت يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

للحصول على نتائج مرضية قومي بتكرار الاستخدام مرة واحدة كل 10 أيام.

يحتوي العسل على خصائص مطهرة لفروة الرأس ويساهم في ترطيب وتنعيم الشعر بعد أن يضاف مع الخميرة:

1 ملعقة مسحوق الخميرة

1 ملعقة عسل أبيض نقي.