أسرار تحضير الخبز التركي في خمس دقائق فقط بمقادير بسيطة

تشتهر كل دولة بوجبات خاصه بها بجانب الوجبات التقليدية، وعندما يتم ذكر المطبخ التركي نجد أن المعجنات والمخبوزات تأتي في البداية كأطباق أساسية لا تخلو منها مائدة الطعام في جميع الوجبات الرئيسية حيث يعتبر الخبز هو الطعام الأساسي بشكل يومي بالإضافة إلي أيّ من الوجبات الأخري التي يتم تناولها، وتتنوع أسماء الخبز التركي إلي أكثر من أسم حيث يُطلق عليه البعض خبز البلازما، تنتشر وصفات من المطبخ التركي على قنوات اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا ومحرك البحث بسبب كثرة التداول بشأن مذاق الخبز التركي المميز مما جعل الكثير من النساء تريد تجربة التحضير المنزلي للخبز التركي خاصةً أنه يحتاج إلي مكونات بسيطة غير مكلفة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الخبز التركي في المنزل طريقة تحضير الخبز التركي في المنزل المكونات: كوبان سميد خاص بالمعجنات.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من مسحوق السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من حبة البركة أو إستبدالها بالسمسم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي عالي الجودة.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق اللبن البودرة.

عدد بيضة واحده. طريقة التحضير: نخل السميد في وعاء جاف ثم نقوم بإضافة المكونات الأخري من الخميرة والسكر والملح وتقليب المكونات بإستخدام الملعقة الخشبية. وضع الزيت ببطئ بحيث يتشربه السميد ثم البدء بوضع الماء ويفضل أن يكون دافئاً والإستمرار بالتقليب يمكن استخدام اليدين للحصول على عجينة لينه ومتماسكة والتحكم بشكل أكبر. تحضير وعاء جاف نظيف ودهن الوعاء بملعقة من الزيت مع رشة من الدقيق ووضع عجينة الخبز لمدة ساعه حتى تختمر ويزداد حجمها مع ضرورة وضع غلاف من النايلون أعلي الوعاء. تحضير مقلاة غير لاصقة ونقوم بتقطيع العجين ثم فرده ودهن وجه الخبز بالبيض حيث يتم إخفاق البيضة بالمضرب أو الشوكة والدهن بإستخدام فرشاة ونقوم بوضع السمسم أو البديل له مثل حبة البركة أعلي الخبز لإعطاء نكهات مميزة ثم وضعه بالفرن ونقلبه على الوجهان حتى ينضج وتكرار ذلك مع باقي كمية العجين. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لا يحتاج الخبز إلي وقت كبير في الفرن أثناء النضج لذلك يجب التقليب بين دقيقة إلي دقيقتين. الوسوم

تشتهر كل دولة بوجبات خاصه بها بجانب الوجبات التقليدية، وعندما يتم ذكر المطبخ التركي نجد أن المعجنات والمخبوزات تأتي في البداية كأطباق أساسية لا تخلو منها مائدة الطعام في جميع الوجبات الرئيسية حيث يعتبر الخبز هو الطعام الأساسي بشكل يومي بالإضافة إلي أيّ من الوجبات الأخري التي يتم تناولها، وتتنوع أسماء الخبز التركي إلي أكثر من أسم حيث يُطلق عليه البعض خبز البلازما، تنتشر وصفات من المطبخ التركي على قنوات اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا ومحرك البحث بسبب كثرة التداول بشأن مذاق الخبز التركي المميز مما جعل الكثير من النساء تريد تجربة التحضير المنزلي للخبز التركي خاصةً أنه يحتاج إلي مكونات بسيطة غير مكلفة وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الخبز التركي في المنزل طريقة تحضير الخبز التركي في المنزل المكونات: كوبان سميد خاص بالمعجنات.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من مسحوق السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من حبة البركة أو إستبدالها بالسمسم.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي عالي الجودة.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق اللبن البودرة.

عدد بيضة واحده. طريقة التحضير: نخل السميد في وعاء جاف ثم نقوم بإضافة المكونات الأخري من الخميرة والسكر والملح وتقليب المكونات بإستخدام الملعقة الخشبية. وضع الزيت ببطئ بحيث يتشربه السميد ثم البدء بوضع الماء ويفضل أن يكون دافئاً والإستمرار بالتقليب يمكن استخدام اليدين للحصول على عجينة لينه ومتماسكة والتحكم بشكل أكبر. تحضير وعاء جاف نظيف ودهن الوعاء بملعقة من الزيت مع رشة من الدقيق ووضع عجينة الخبز لمدة ساعه حتى تختمر ويزداد حجمها مع ضرورة وضع غلاف من النايلون أعلي الوعاء. تحضير مقلاة غير لاصقة ونقوم بتقطيع العجين ثم فرده ودهن وجه الخبز بالبيض حيث يتم إخفاق البيضة بالمضرب أو الشوكة والدهن بإستخدام فرشاة ونقوم بوضع السمسم أو البديل له مثل حبة البركة أعلي الخبز لإعطاء نكهات مميزة ثم وضعه بالفرن ونقلبه على الوجهان حتى ينضج وتكرار ذلك مع باقي كمية العجين. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: لا يحتاج الخبز إلي وقت كبير في الفرن أثناء النضج لذلك يجب التقليب بين دقيقة إلي دقيقتين.

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