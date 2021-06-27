طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بسهولة ومقادير بسيطة في المنزل

هل يرتبط أسم بسكويت العشر دقائق بسرعة الإنجاز والتحضير السريعة جداً بشكل فعلي، هذا هو ما يتم إستقباله من آلاف عبر عمليات البحث المتكررة بإستمرار، حيث ينتمي البسكويت إلي المعجنات والمعجنات بشكل عام تحتاج إلي وقت كبير للتحضير وليس عشر دقائق فقط، واليوم نقوم بالإجابة على كافة الأسئلة في البداية يجب التأكيد على خطوة تحضير البسكويت في عشر دقائق بالفعل وذلك من خلال استخدام كميات محدودة جداً كمية تكفي خمس أفراد وطريقة إعداد مختصرة سريعة وغير تقليدية ولا يحتاج البسكويت إلي وقت كبير أثناء الخبز في الفرن، وبما أن مكونات البسكويت متوفرة في جميع المطابخ يعتبر من المعجنات السهلة والتي نلجأ إليها في الصباح بإستمرار بجانب كوب الشاي الدافئ وكذلك كطعام للأطفال، وللتعرف على طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق المكونات: نصف كيلو جرام من الدقيق تكفي هذه الكمية إلي خمس أفراد.

نصف كوب زبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوس سكر بودر بحيث يكون قابل للزيادة.

كيس من مسحوق البيكنج باودر.

كيس من مسحوق الفانيليا. طريقة التحضير: تتميز هذه الطريقة بالسهولة يتم تحضير وعاء للعجن ونقوم بوضع الزبدة والزيت ثم وضع السكر ومسحوق الفانيليا وإخفاق البيضة ونبدأ بإستخدام المضرب لدمج المكونات معاً حتى تصبح حقيقة وهش من حيث الملمس، استخدام اليدين في جمع العجينة إلي شكل دائري صغير ثم وضع غلاف خفيف على الوعاء من الخارج وإدخالها إلي الثلاجة لمدة ساعه على الأقل. نقوم بوضع الشبكة الخاصه بالفرن في منتصف الفرن على أن تكون درجة حرارة الفرن 180 درجة مئوية ونحضر عدد أثنين صينية صغيرة أو صينية كبيرة حسب الرغبة وحجم الفرن ووضع ورق الزبدة في أسفل الصينية بالداخل. إذا كان لديك آلات خاصة بتقطيع البسكويت يمكنك استخدامها وإن لم تكن متوفرة يمكن يمكنك استخدام السكينة في تقطيع العجين إلي أشكال رفيعة خفيفة حسب الرغبة في التشكيل ولكن يفضل أن تكون خفيفة. وضع شرائح البسكويت في الصينية مع ضرورة ترك مسافات ثم وضعها بالفرن لمدة عشر دقائق فقط، بعد ذلك يتم إخراج البسكويت من الفرن وتقديمه بجانب المشروبات الدافئة. طريقة التحضير: الوسوم

هل يرتبط أسم بسكويت العشر دقائق بسرعة الإنجاز والتحضير السريعة جداً بشكل فعلي، هذا هو ما يتم إستقباله من آلاف عبر عمليات البحث المتكررة بإستمرار، حيث ينتمي البسكويت إلي المعجنات والمعجنات بشكل عام تحتاج إلي وقت كبير للتحضير وليس عشر دقائق فقط، واليوم نقوم بالإجابة على كافة الأسئلة في البداية يجب التأكيد على خطوة تحضير البسكويت في عشر دقائق بالفعل وذلك من خلال استخدام كميات محدودة جداً كمية تكفي خمس أفراد وطريقة إعداد مختصرة سريعة وغير تقليدية ولا يحتاج البسكويت إلي وقت كبير أثناء الخبز في الفرن، وبما أن مكونات البسكويت متوفرة في جميع المطابخ يعتبر من المعجنات السهلة والتي نلجأ إليها في الصباح بإستمرار بجانب كوب الشاي الدافئ وكذلك كطعام للأطفال، وللتعرف على طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق المكونات: نصف كيلو جرام من الدقيق تكفي هذه الكمية إلي خمس أفراد.

نصف كوب زبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوس سكر بودر بحيث يكون قابل للزيادة.

كيس من مسحوق البيكنج باودر.

كيس من مسحوق الفانيليا. طريقة التحضير: تتميز هذه الطريقة بالسهولة يتم تحضير وعاء للعجن ونقوم بوضع الزبدة والزيت ثم وضع السكر ومسحوق الفانيليا وإخفاق البيضة ونبدأ بإستخدام المضرب لدمج المكونات معاً حتى تصبح حقيقة وهش من حيث الملمس، استخدام اليدين في جمع العجينة إلي شكل دائري صغير ثم وضع غلاف خفيف على الوعاء من الخارج وإدخالها إلي الثلاجة لمدة ساعه على الأقل. نقوم بوضع الشبكة الخاصه بالفرن في منتصف الفرن على أن تكون درجة حرارة الفرن 180 درجة مئوية ونحضر عدد أثنين صينية صغيرة أو صينية كبيرة حسب الرغبة وحجم الفرن ووضع ورق الزبدة في أسفل الصينية بالداخل. إذا كان لديك آلات خاصة بتقطيع البسكويت يمكنك استخدامها وإن لم تكن متوفرة يمكن يمكنك استخدام السكينة في تقطيع العجين إلي أشكال رفيعة خفيفة حسب الرغبة في التشكيل ولكن يفضل أن تكون خفيفة. وضع شرائح البسكويت في الصينية مع ضرورة ترك مسافات ثم وضعها بالفرن لمدة عشر دقائق فقط، بعد ذلك يتم إخراج البسكويت من الفرن وتقديمه بجانب المشروبات الدافئة. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بسهولة ومقادير بسيطة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.