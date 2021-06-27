حلى كرات القهوة بالسميد حلى القهوة البارد بدون فرن بالفستق والنوتيللا

حلى كرات القهوة بالسميد ، هي واحدة من أشهر طرق عمل حلى قهوة مميز، أو حلى بارد وسريع، سهل وسريع وفخم، يمكنك تناوله إلى جوار مشروبك الساخن صباحًا، أو حتى في المساء برفقة شريكك، فنحن نحتاج إلى القليل من حلى بارد وسريع، يساعدنا على الاسترخاء ويمنحنا شعورًا بالطاقة، دون اكتساب الكثير من السعرات الحرارية، خاصة بالنسبة لأولئك ممن يحاولون، الحفاظ على أوزانهم قدر المستطاع. ومن أهم ما يميز الحلى البارد بوجه عام، هو أنك لا تحتاجين إلى استخدام الفرن، ولكن فقط يمكنك تحضير وتجهيز الحلى بأقل الإمكانيات المتاحة، وتحقيق نتيجة رائعة.

حلى السميد البارد بالقهوة

القهوة من ألذ وأشهر المشروبات حول العالم، ولها عشاقها ومدمنيها أيضًا، فالكثيرون يعشقون رائحتها، وهي تحضر من بذور البن التي يتم تحميصها، في درجات حرارة عالية، وتشتهر بها دولة البرازيل، ولكنها متاحة في كل دول العالم. ونظرًا لأهمية القهوة لدى الكثيرين، نجد العديد من الطهاه حول العالم، وفي الوطن العربي أيضًا، يقومون بعمل الكثير من الحلى الذي تدخل فيه القهوة، مثل طريقة عمل بسكوت القهوة ، وكذلك طريقة كوكيز الشاي الأصلي. وتوجد العديد من الطرق لتحضير حلى القهوة منها؛ حلى قهوة مميز، وحلى بسكوت القهوة، وحلى القهوة بالنسكافيه، وطريقة حلى بارد وسريع، وطريقة عمل حلى القهوة بالبسكويت. بالإضافة إلى طريقة عمل حلى القهوة بالسميد، بأكثر من طريقة سهلة مثل؛ حلى السميد والحليب المحموس القديم ، وحلى التوفي بالسميد ، والحلى الاصفر بالسميد، وحلى كاسات السميد ، وعمل حلى سميد ، وحلى السميد البارد بالقهوة ، وطريقة حلى السميد سهل. وتعد طريقة حلى القهوة منال العالم، أشهر طريقة عمل حلى القهوة البارد.

كوبان من السميد.

2 كوب من الحليب المجفف.

كوب واحد من السكر البودر.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

علبتان من القشطة.

قهوة سريعة الذوبان المعروفة باسم النسكافيه، وذلك بمقدار ملعقتين كبيرتين.

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