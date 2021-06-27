كيك الشاي السريع بطعم أول مرة تدوقيه طريقة عمل كيك الشاي الهش اللذيذ بالخطوات

الكيك من أهم أنواع الحلوى وأكثرهم شعبية، وسهولة ويمكن صناعته في المنزل بكل سهولة، وبدون تكاليف كثيرة، فهو من أكثر الأكلات التي تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ودائمًا ما يتم تناوله مع الشاي، في وجبة الإفطار، وسوف نعرض طريقة سهلة وناجحة للكيك بشكل مبسط، حتى تستطيع أي ربة منزل صناعته بكل سهوله.

طريقة عمل كيك الشاي بكل سهولة

كيك الشاي هو الكيك السادة الهش السهل، وطريقة تحضيره منزليًا في عدة خطوات هي كالأتي

المكونات:

2 كوب من الدقيق، ويمكن الزيادة على حسب الحجم المطلوب

2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

رشة صغيرة من بيكربونات صوديوم

ذرة ملح

ربع كيلو من سكر بودرة

كوب الا ربع من الزيت

3 بيضة

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوب من الحليب

نصف كوب من زبادي الطبيعي

3 ملاعق من الكاكاو الخام أو بدون على حسب الرغبة

طريقة التحضير

يستخدم المضرب الكهربائي في خلط الزيت مع السكر، ويخلط جيدًا.

أضيفي بعد ذلك في الخلاط البيض، والفانيليا والزبادى، واللبن.

نخلط جيدًا جميع المكونات السائلة.

ثم أضيفي الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر، والبيكربونات الصوديوم، ورشة الملح بالتدريج إلى الخليط السائل في الخلاط.

اخلطي كل المكونات جيدًا بسرعة وسط

نقسم العجين قسمين، نضيف الكاكاو على إحدى هذه القسمين

بعد ذلك نحضر صينية مناسبة للكمية، وندهنها بزيت ورشة دقيق

ونضع العجين الابيض مع عجين الشيكولاته

لابد أن نراعي أن لا يتخطى العجين ¾ الصينية.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لا تقل عن 180 درجة لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج، وتترك حتى تبرد ثم تقطع، وتقدم باردة.

طريقة كيكة الشاي بالبرتقال

المكونات

2 كوب من الدقيق

4 بيضات

كوب سكر

نصف ملعقة بيكنج باودر

نصف كوب من اللبن

نصف كوب زيت

ملعقتين بشر برتقال

طريقة التحضير