بملعقة نيفيا اصنعي كريم أساس طبيعي عالى التغطية في المنزل ومناسب للون بشرتك بدون تكلفة

يعتبر كريم الأساس أهم المستحضرات الخاصة بالتجميل للنساء، حيث نجد حرصهم على استخدامه، وذلك لأنه يساعد علي توحيد لون البشرة والتخلص من العيوب، مثل الهالات السوداء والبثور، ولكن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى حدوث ضرر على المدى البعيد، وذلك بسبب احتوائه على مواد كيميائية.

طريقة عمل كريم الاساس

تفضل النساء القيام بعمل كريمات الأساس في المنزل، حتى يستطعن الحفاظ على بشرتهن من المواد الكيميائية، وهي الآتي:

كريم الأساس بخل التفاح

المكونات

١معلقة من اللبن الزبادي

١معلقة من الجليسرين

نصف معلقة من النشا

١معلقة من الخميرة الفورية

١معلقة بودرة التلك

نصف معلقة مياه الورد

معلقة خل التفاح

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الجلسرين واللبن ثم الخميرة والنشا.

تقلب المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

إضافة باقي المكونات.

تقلب المكونات مرة اخرى جيدًا حتى تمام التجانس.

وضعي الخليط في علبة فارغة واستخداميه.

كريم أساس البشرة الفاتحة

المكونات

معلقة من دقيق النشا

معلق منه بودرة الكاكاو

نصف ملعقة من مسحوق الزنجبيل

نصف معلقة القرفة المطحونة

ملعقة طين البنتونيت

نصف معلقة فيتامين هـ

معلقة زيت اللافندر

طريقة التحضير

في وعاء أضيفي دقيق النشا وبودرة الكاكاو والزنجبيل والقرفة.

تقلب المكونات جميعها جيدًا حتى تمام التجانس.

أضيفي باقي المكونات.

ثم تقلب المكونات جيدً.

وضعي الخليط بعد ذلك في علبة فارغة واستخدامه، في أي وقت

كريم الأساس وزبدة الشيا

المكونات

نصف ملعقة من زبدة الشيا

نصف معلقة من القرفة المطحونة

ملعقة طين البنتونيت

حبة فيتامين هـ

نصف معلقة زيت اللافندر

نصف معلقة من زيت الجوجوبا الاصلي

نصف ملعقة بودرة الكاكاو

طريقة التحضير

قومي بوضع زبدة الشيا وبودرة الكاكاو والقرفة، في وعاء

تقلب كل المكونات جيدًا حتى تمام التجانس.

أضيفي باقي المكونات.

ثم قومي بالتقليب المكونات جيدًا، وضعي بعد ذلك الخليط في علبة فارغة.

كريم الأساس وكريم نيفيا

المكونات

نصف ملعقة بودرة كريم الأساس

علبة كريم نيفيا

حبة فيتامين هـ

نصف ملعقة من زيت اللافندر

طريقة التحضير