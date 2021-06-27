لن تصدقي سحر ملعقة الفازلين لتطويل وتكثيف الشعر وجعله كالحرير في يوم واحد لشعر طويل لحد كعب رجلك

الفازلين من الحلول السحرية لتنعيم الشعر بشكل رهيب، ويعطي الشعر لمعة وجمال، وهذا ماتبحث عنه كل امرأة حتى تحافظ على جمال شعرها وجاذبيته ليس ذلك فقط، با يساعد أيضًا على تطويل الشعر وفرد الشعر المجعد، وهذا ما سوف نعرضه في هذا المقال.

فوائد الفازلين للشعر

الفازلين له فوائد متعددة للشعر، وهي كما يلي:

يساعد الفازلين في تنعيم الشعر ويعطيه جاذبية وجمال.

يساعد في تسهيل تسريحة.

يعطي الفازلين للشعر لمعان ويجعل براقًا.

يعزز من نمو الشعر بشكل كبير مما يساعد في زيادة طول الشعر

يساعد على فرد الشعر المجعد وجعله أكثر نعومة وجمال.

طرق استخدام كريم الفازلين لتطويل الشعر

قد أثبت الفازلين فاعليته في تنعيم الشعر الخشن وذلك سيتم في فترة بسيطة وقصيرة، فهو يساعد على نمو الشعر بكل امان وبدون الإضرار بالشعر بشكل نهائي وطرق استخدامه كالآتي:

المكونات

علبة صغير من الفازلين أو على حسب طول الشعر

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي، أو ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم جيدًا.

طريقة التحضير

في البداية يفضل أن نقوم بعمل حمام بخار حتى يسيح الفازلين، وهذا يتم من خلال وضع الفازلين في طبق ثم وضعه على إناء به ماء على النار حتى تمام الغليان، سيتم تسيح الفازلين.

يمكن بعد ذلك إضافة باقي المكونات إليه، مع التقليب المستمر الجيد.

بعد ذلك نقوم بإستخدام الخليط على الشعر وتوزيعها بشكل جيد من الجذور حتى الأطراف، وبعد ذلك اتركي هذا الخليط على الشعر مدة لا تقل عن ساعة، وبعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدًا بالماء.

ويفضل تكرار الكريم أكثر من مرة في الأسبوع ، حتى الحصول على أفضل نتيجة.

لابد من الاعتياد على تدليك فروة الرأس، والشعر بكريم الفازلين قبل النوم، ووضع غطاء بلاستيك للشعر.

في الصباح يغسل الشعر بالشامبو والبلسم جيدًا، بعد الاستيقاظ من النوم.

يفضل وضع رشة بسيطة جدًا من البيكنج باودر على البلسم عن غسيل الشعر، وذلك للشعر الدهني فقط.

بعد ذلك قومي بتصفية الشعر بالاستشزار على درجة حرارة وسط حتى لا يؤذي الشعر.

الطريقة الصحيحة لتطويل الشعر بالفازلين