أفضل كيراتين منزلي من مكونات طبيعية وغير مكلفة لشعر مفرود وناعم كالحرير

يشتهر استخدام الكيراتين في صالونات التجميل لفرد الشعر وتنعيمه بكل سهولة، ولكنه يحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتدمره، ولذلك يجب تجنبه للحفاظ على صحة الشعر، ولكن على الرغم من ذلك ترغب الكثير من الفتيات في الحصول على شعر ناعم، ولذلك نقدم لهم طريقة أفضل كيراتين منزلي يمكن تحضيره من مكونات طبيعية موجودة في كل بيت، وهو فعال جداً يحقق أفضل النتائج في أسرع وقت بدون أي تكاليف، وبالتالي تحصلون على شعر مفرود وناعم وقوي بسهولة في البيت. كيراتين منزلي لفرد الشعر مكونات الكيراتين: عدد 1 بيضة.

ثلاثة ملاعق كبار من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

5 نقط من زيت اللافندر.

5 نقط من زيت الياسمين. طريقة تطبيق الكيراتين على الشعر: في بولة صغيرة نخفق البيضة بشكل جيد جداً حتى تتجانس تماماً.

ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعي الموجودة لدينا إلى هذا المزيج.

ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد.

ثم نقوم بتوزيع هذا المزيج على الشعر كله من الجذور وحتى الأطراف.

ونقوم بتصفيف الشعر ونغطيه جيداً بفوطة ساخنة.

نترك الشعر مغطى حتى مرور ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو والبلسم. أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر مكونات الكيراتين: كيس واحد من الخميرة الجافة الفورية.

بيضة واحدة.

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقتين كبار من خل التفاح. طريقة تطبيق الكيراتين: نقوم بخلط المكونات كلها مع بعضها البعض في بولة حتى تتجانس مع بعضها.

نترك الخليط جانباً لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بتوزيعه على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونغطيه بعد ذلك بغطاء الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو والبلسم. كراتين الموز كراتين الموز مكونات كراتين الموز ثلاث أصابع من الموز.

2 صفار بيض فقط.

نصف كوب من البلسم الخاص بالشعر.

ملعقتان كبيرة من زيت الزيتون. طريقة تطبيق كراتين الموز نحضر مطحنة الخلاط ونضع بها الموز وزيت الزيتون وصفار البيض والبلسم ونخلطهم جيدا، لنحصل على خليط سهل الفرد على الشعر.

يوضع على الشعر لمدة ساعتين على الأقل، ويغطى الشعر ببونيه حمام.

يغسل الشعر بالشامبو والبلسم جيداً. طريقة تطبيق كراتين الموز الوسوم

يشتهر استخدام الكيراتين في صالونات التجميل لفرد الشعر وتنعيمه بكل سهولة، ولكنه يحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتدمره، ولذلك يجب تجنبه للحفاظ على صحة الشعر، ولكن على الرغم من ذلك ترغب الكثير من الفتيات في الحصول على شعر ناعم، ولذلك نقدم لهم طريقة أفضل كيراتين منزلي يمكن تحضيره من مكونات طبيعية موجودة في كل بيت، وهو فعال جداً يحقق أفضل النتائج في أسرع وقت بدون أي تكاليف، وبالتالي تحصلون على شعر مفرود وناعم وقوي بسهولة في البيت. كيراتين منزلي لفرد الشعر مكونات الكيراتين: عدد 1 بيضة.

ثلاثة ملاعق كبار من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

5 نقط من زيت اللافندر.

5 نقط من زيت الياسمين. طريقة تطبيق الكيراتين على الشعر: في بولة صغيرة نخفق البيضة بشكل جيد جداً حتى تتجانس تماماً.

ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعي الموجودة لدينا إلى هذا المزيج.

ونقلب المكونات كلها مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد.

ثم نقوم بتوزيع هذا المزيج على الشعر كله من الجذور وحتى الأطراف.

ونقوم بتصفيف الشعر ونغطيه جيداً بفوطة ساخنة.

نترك الشعر مغطى حتى مرور ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو والبلسم. أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر مكونات الكيراتين: كيس واحد من الخميرة الجافة الفورية.

بيضة واحدة.

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقتين كبار من خل التفاح. طريقة تطبيق الكيراتين: نقوم بخلط المكونات كلها مع بعضها البعض في بولة حتى تتجانس مع بعضها.

نترك الخليط جانباً لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بتوزيعه على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونغطيه بعد ذلك بغطاء الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو والبلسم. كراتين الموز كراتين الموز مكونات كراتين الموز ثلاث أصابع من الموز.

2 صفار بيض فقط.

نصف كوب من البلسم الخاص بالشعر.

ملعقتان كبيرة من زيت الزيتون. طريقة تطبيق كراتين الموز نحضر مطحنة الخلاط ونضع بها الموز وزيت الزيتون وصفار البيض والبلسم ونخلطهم جيدا، لنحصل على خليط سهل الفرد على الشعر.

يوضع على الشعر لمدة ساعتين على الأقل، ويغطى الشعر ببونيه حمام.

يغسل الشعر بالشامبو والبلسم جيداً. طريقة تطبيق كراتين الموز

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