أسرع طريقة تحضير أصابع البسبوسة المرملة بسهولة في البيت لطعم ألذ من الجاهزة

البسبوسة من أشهر الحلويات التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي سواء كانوا صغار أو كبار، وذلك بسبب طعمها المميز واللذيذ وقوامه الطري الذي يسهل تناوله، ولكن نقدم لكم اليوم وصفة جديدة يمكن تحضيرها منها وهي أصابع البسبوسة، التي يمكنكم تحضيرها للضيوف لسهولة تناولها وكذلك تضيف تميز في الحفلات والمناسبات والعزائم، ولا تحتاج هذه الوصفة إلى وقت كبير فهي سهلة جداً وغير متعبة.

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل ألذ أصابع البسبوسة المرملة، ومن الجدير بالذكر أن أصابع البسبوسة المرملة من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وأيضا من المعروف أن المطبخ المصري يتميز بطرقه المختلفة في عمل الحلويات، لذا جربوها ولن تندموا، وإليكم مقادير أصابع البسبوسة المرملة كما مذكور أدناه.

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه الحلوى اللذيذة، وهي ما يلي:

كوب واحد من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوبين من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

كوب من السمنة المذابة.

نصف ملعقة سكر أبيض.

رشة من ملح الطعام صغيرة.

كمية كافية من الحليب السائل.