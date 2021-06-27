أسرع طريقة تحضير أصابع البسبوسة المرملة بسهولة في البيت لطعم ألذ من الجاهزة

البسبوسة من أشهر الحلويات التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي سواء كانوا صغار أو كبار، وذلك بسبب طعمها المميز واللذيذ وقوامه الطري الذي يسهل تناوله، ولكن نقدم لكم اليوم وصفة جديدة يمكن تحضيرها منها وهي أصابع البسبوسة، التي يمكنكم تحضيرها للضيوف لسهولة تناولها وكذلك تضيف تميز في الحفلات والمناسبات والعزائم، ولا تحتاج هذه الوصفة إلى وقت كبير فهي سهلة جداً وغير متعبة.
نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل ألذ أصابع البسبوسة المرملة، ومن الجدير بالذكر أن أصابع البسبوسة المرملة من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وأيضا من المعروف أن المطبخ المصري يتميز بطرقه المختلفة في عمل الحلويات، لذا جربوها ولن تندموا، وإليكم مقادير أصابع البسبوسة المرملة كما مذكور أدناه.مكونات عمل أصابع البسبوسة المرملة
نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه الحلوى اللذيذة، وهي ما يلي:
- كوب واحد من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- كوبين من السميد الناعم.
- ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.
- كوب من السمنة المذابة.
- نصف ملعقة سكر أبيض.
- رشة من ملح الطعام صغيرة.
- كمية كافية من الحليب السائل.
- نقوم بإحضار وعاء واسع وعميق نقوم بنخل الدقيق فيه جيداً.
- ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة إليه وهي البيكنج باودر والملح والسميد والسكرمعا.
- نخلط المكونات مع بعضها جيداً لكي تتجانس.
- ثم نقوم بإضافة السمنة المذابة إلى هذا الخليط ولكن نقلبها بشكل جيد حتى تمام الامتزاج.
- نقوم بإضافة الحليب إلى هذا الخليط ولكن تدريجياً ونستمر في التقليب لكي تمتزج المكونات مع بعضها، ونحصل على عجينة متماسكة القوام.
- نقوم بتشكيل هذه العجينة على شكل أصابع ذات حجم مناسب.
- وندهن صينية الفرن بالزبدة أو السمنة ونرص الأصابع بها.
- ثم ندخلها إلى الفرن الساخن من قبل على حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.
- ونخرجها بعد أن تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- نقوم بتوزيع الشربات عليها بعد أن تخرج من الفرن ونتركها جانباً ونغطيها حتى تبرد وتتشرب الشربات جيداً، ثم تصبح جاهزة للتقديم، وبالهنا والشفا لكم جميعاً.
الوسوم
البسبوسة من أشهر الحلويات التي يحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي سواء كانوا صغار أو كبار، وذلك بسبب طعمها المميز واللذيذ وقوامه الطري الذي يسهل تناوله، ولكن نقدم لكم اليوم وصفة جديدة يمكن تحضيرها منها وهي أصابع البسبوسة، التي يمكنكم تحضيرها للضيوف لسهولة تناولها وكذلك تضيف تميز في الحفلات والمناسبات والعزائم، ولا تحتاج هذه الوصفة إلى وقت كبير فهي سهلة جداً وغير متعبة.
نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل ألذ أصابع البسبوسة المرملة، ومن الجدير بالذكر أن أصابع البسبوسة المرملة من أسرع الحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وأيضا من المعروف أن المطبخ المصري يتميز بطرقه المختلفة في عمل الحلويات، لذا جربوها ولن تندموا، وإليكم مقادير أصابع البسبوسة المرملة كما مذكور أدناه.مكونات عمل أصابع البسبوسة المرملة
نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لتحضير هذه الحلوى اللذيذة، وهي ما يلي:
- كوب واحد من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- كوبين من السميد الناعم.
- ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.
- كوب من السمنة المذابة.
- نصف ملعقة سكر أبيض.
- رشة من ملح الطعام صغيرة.
- كمية كافية من الحليب السائل.
- نقوم بإحضار وعاء واسع وعميق نقوم بنخل الدقيق فيه جيداً.
- ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة إليه وهي البيكنج باودر والملح والسميد والسكرمعا.
- نخلط المكونات مع بعضها جيداً لكي تتجانس.
- ثم نقوم بإضافة السمنة المذابة إلى هذا الخليط ولكن نقلبها بشكل جيد حتى تمام الامتزاج.
- نقوم بإضافة الحليب إلى هذا الخليط ولكن تدريجياً ونستمر في التقليب لكي تمتزج المكونات مع بعضها، ونحصل على عجينة متماسكة القوام.
- نقوم بتشكيل هذه العجينة على شكل أصابع ذات حجم مناسب.
- وندهن صينية الفرن بالزبدة أو السمنة ونرص الأصابع بها.
- ثم ندخلها إلى الفرن الساخن من قبل على حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.
- ونخرجها بعد أن تستوي ويصبح لونها ذهبي.
- نقوم بتوزيع الشربات عليها بعد أن تخرج من الفرن ونتركها جانباً ونغطيها حتى تبرد وتتشرب الشربات جيداً، ثم تصبح جاهزة للتقديم، وبالهنا والشفا لكم جميعاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة تحضير أصابع البسبوسة المرملة بسهولة في البيت لطعم ألذ من الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.