لكي سيدتي افضل وصفات هندية لتطويل الشعر في مدة قصيرة وبمكونات اقتصادية

وصفات هندية لفرد الشعر، جميعنا يعلم أن النساء في الهند يتمتعن بالشعر الطويل الناعم، ونتيجة للبحث المتواصل من قبل العديد من السيدات عن السر وراء هذا الطول واللمعان والكثافة، لذلك قررنا ان نقدم لكم اليوم وصفات هندية لفرد الشعر في المنزل بكل سهولة ودخولك هذا على المقال وقرأته يؤكد أنك تحلمين بشعر طويل وناعم فتابعيِ معنا فيما يلي حدثنا عن أفضل وصفات لتطويل الشعر في 30 يوم.

أفضل وصفات هندية لتطويل الشعر في 30 يوم

جميع النساء بلا استثناء يحلمن بشعر طويل وناعم ومفرود خالي تماما من أي كسرات أي أنهن يحلمن بشعر الحوريات، ولهذا جاءنا لكم بمصباح علاء الدين لكي يساعدكم في تطويل الشعر من خلال مجموعة من الوصفات.

وصفة السدر لتطويل الشعر في 30 يوم

المكونات :

أربع ملاعق كبيرة من عسل النحل الأصلي.

حوالي أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

من زيت جوز الهند أربع أكواب.

اقل من ربع كوب من ماء الورد أو زيت اللافندر.

مقدارأربع ملاعق من ورق السدر المطحون ناعم.

في اناء عميق قومي بوضع زيت جوز الهند وقلبيه لمدة دقيقتين ثم ضيفي علية العسل مع التقليب الجيد حتى يمتزج سويا.

قومي بإضافة مطحون السدر على الخليط مع عصير الليمون واخلطي جيدًا ثم ضيفي ماء الورد بالتدريج حتى يتكون معاكي خليط ذو قوام كريمي.

قسمي شعرك إلى نصفين و ابدأي في توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تدليك لفروة الراس لمدة لا تقل عن عشر دقائق بحلقات دائرية وارتكي الكريم لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت قومي بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر وسوف تندهشين من نعومة الشعر ولمعانه.

كرري هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع وفي خلال شهر سوف تلاحظين فرق الطول.

طريقة التحضيروصفة اللبن الرائب وحبوب الأملا المطحونه

مكونات الوصفه:

مقدار من اللبن الرائب

نصف ملعقة مطحونه من حبوب الأملا

طريقة تحضير الوصفه

أولاً: نضع مقدار اللبن الرائب مع مطحون الأملا ونخلطهم جيداً.

ثانياً: نضع هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريباً، ونغطي الشعر ببونيه الإستحمام.

ثالثاً: نغسل الشعر بشامبو خالي من الكبريتات والبلسم.