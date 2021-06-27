خلطة معجزة لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن بنتيجة أسرع من الكيراتين، تنعيم وترطيب الشعر هو خطوة هامة في العناية به والحفاظ عليه من التعرض للتلف وهذا لأن الشعر عنوان الجمال والجاذبية لدي المرأة.

ولكن يتعرض الشعر للعديد من العوامل التي تجعله يصبح أكثر جفاف وخشونة ولهذا يحتاج الشعر المجعد والخشن إلي اهتمام كبير.

ويكون ذلك من خلال توفير الترطيب الدائم للشعر وهذا للحفاظ عليه وحمايته من التجعد حتي يستطيع استعادة النعومة واللمعان.

ولذلك تستخدم الكثير من الفتيات والسيدات منتجات للشعر تحتوي علي مواد كيميائية مما تسبب ضرر كبير للشعر وتجعله يفقد تألقه.

أقوي خلطة لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن كالحرير بديل الكيراتين

تنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن هي مسألة هامة بالنسبة لأصحاب الخصل المموجة والمجعدة ولهذا تلجأ إلي الحلول السريعة مثل الكيراتين أو البروتين.

وعلي الرغم من الحصول علي نتيجة مرضية وفعالة مما يجعلها تتمتع بشعر ناعم وأملس وتستطيع تصفيفه بسهولة.

إلا أن لها آثار جانبية ضارة علي المدي البعيد في حين أن المواد الطبيعية والتي تتوافر في كل منزل يمكنها أن تمنحك المظهر المطلوب وبشكل آمن.

ولهذا سوف أقدم لكي الخلطة السحرية لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن أقوي من الكيراتين.

خلطة المايونيز والزبادي لتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن بدون كيراتين

المايونيز يعد بلسم طبيعي فعال في تنعيم وترطيب الشعر وخاصة الشعر المجعد حيث يحتوي علي أحماض وزيوت هامة لتغذية الشعر من الداخل.

كما يحافظ علي رطوبة الشعر مما يعمل علي زيادة نعومة الشعر ومنع تعرضه للتلف أو الخشونة.

الزبادي مكون طبيعي يحتوي علي مضادات أكسدة وبروتينات تجعله أفضل معالج لتنعيم الشعر كما يزيد من ترطيب الشعر ويجعله أكثر حيوية.

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل.

في وعاء عميق قومي بمزج المكونات بالتدريج حتي تتجانس وتصبح كريمي.

يتم تقسيم الشعر إلي عدة أجزاء ثم توضع الخلطة علي كامل الشعر.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو وتستخدم الخلطة مرة في الأسبوع لشعر ناعم حرير.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشنطريقة تحضير خلطة تنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن وكيفية الاستخدام