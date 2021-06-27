طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يعتبر كريم لبان الذكر والنشا كولاجين طبيعي للبشرة، حيث يعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح وتبييض البشرة، كما يحارب ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وفوائد كريم لبان الذكر والنشا كثيرة مثل علاج السواد والانتفاخات التي توجد حول العينين، ويخلص البشرة من تصبغات الجلد، بالإضافة إلى ذلك يستخدم في إخفاء الحفر التي تنتج بسبب حب الشباب، لأنه يملأ الفراغات التي توجد بالوجه، وهذا الكريم له فوائد عديدة ليس لها حصر سواء للبشرة أو للشعر، لأنه يحتوي على عناصر غذائية عالية القيمة للبشرة، وطرق تحضير هذا الكريم في المنزل سهلة وبسيطة ولا تحتاج منا وقت أو جهد كبير، كما أن تكلفة تحضيره في المنزل زهيدة، عكس الكريمات التي نقوم بشرائها من محلات التجميل أو الصيدليات، والتي تكون باهظة الثمن، كما تحتوي على مواد كيميائية تسبب الالتهابات والحساسية للبشرة.

ويوجد العديد من الكريمات الطبيعية التي يمكننا إعدادها بالمنزل مثل كريم الحلبة والخميرة الرائع في نفخ الخدود وشد البشرة، وكريم البطاطس والحليب العجيب في تبييض البشرة، وكريم السمسم والنشا الرهيب في إزالة التجاعيد من البشرة وتبييضها، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في علاج كل مشاكل البشرة سواء كانت دهنية أو جافة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا في المنزل بأبسط الخطوات وأقل تكلفة.

مكونات كريم لبان الذكر والنشا

يحتوي هذا الكريم على مكونات بسيطة ورخيصة الثمن ومتوفرة في محلات العطارة وهى كما يلي:-

كأس صغيرة من منقوع لبان الذكر.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر الرهيب في محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة وهى كما يأتي:-