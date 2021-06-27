طريقة عمل حلى أم علي بالتوست بأبسط المكونات وسرعة في التحضير

حلى أم علي بالتوست أو أم علي عمومًا من الحلويات المصرية التقليدية الرائعة، على مدار عصور طويلة يتم تحضيرها في البيوت المصرية، ويتناولها الصغير والكبير بكل الحب وينتظرونها تخرج من الفرن بكل الشغف، وتختلف طرق عمل حلى أم على باختلاف المكون الرئيسي فيها، فيختار البعض لصنعها قطع من الميلفيه ويفضل آخرون استخدام الكرواسون لكنني اليوم سأقدم لكم طريقتها بخبز التوست وأنا على ثقة من أنها ستلقى إعجابكم. مقادير حلى أم علي بالتوست لتحضير طاجن أم علي بالتوست نحتاج إلى: باكت من خبز التوست أو ما يعادل 12 شريحة تقريبًا.

لتر من الحليب كامل الدسم أي ما يعادل 4 كوب منه.

2 كوب من القشطة.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

كوب من الزبيب يفضل صغير الحجم.

نصف كوب من الفستق.

كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

فانيليا.

رشة من القرفة البودر. طريقة عمل حلى أم علي باستخدام التوست في البداية احضر شرائح التوست وقطع الأطراف منها، ثم قم بتوزيع شرائح التوست في صينية فرن وتوضع في الفرن حتى تتحمص شرائح التوست.

قد تحتاج هذه العملية حوالي ربع ساعة لكن تابعها قبل ذلك وفور حصوله على التحميص المطلوب أخرج الصينية من الفرن.

اخلط المنكهات وهي الزبيب وجوز الهند المبشور والفستق والقرفة في إناء.

وفي إناء على النار ضع مقدار الزبدة والحليب بالإضافة إلى السكر والفانيليا.

قلب المكونات حتى تذوب الزبدة والسكر ويصبح القوام متجانس.

هناك طريقتان للمرحلة الأخيرة إما أن تحضر حلى أم علي بالتوست في طاجن واحد كبير، أو توزعه من البداية في طواجن صغيرة فردية، كل حسب رغبته لا مشكلة في هذا.

احضر الطاجن وضع فيه نصف كمية شرائح التوست المحمص، وفوقها نصف كمية خليط المنكهات الذي أحضرناه.

بعد ذلك نسكب نصف كمية خليط الحليب والزبدة.

وتكرر نفس العملية السابقة مع باقي الكمية، أي باقي كمية التوست ثم باقي المكسرات وأخيرًا الحليب.

توزع كمية القشطة على الوجه حتى تغطي الوجه بالكامل.

توضع في الفرن حتى يحصل الوجه على اللون الذهبي الجميل.

تخرج من الفرن وتقدم ساخنة. الوسوم

حلى أم علي بالتوست أو أم علي عمومًا من الحلويات المصرية التقليدية الرائعة، على مدار عصور طويلة يتم تحضيرها في البيوت المصرية، ويتناولها الصغير والكبير بكل الحب وينتظرونها تخرج من الفرن بكل الشغف، وتختلف طرق عمل حلى أم على باختلاف المكون الرئيسي فيها، فيختار البعض لصنعها قطع من الميلفيه ويفضل آخرون استخدام الكرواسون لكنني اليوم سأقدم لكم طريقتها بخبز التوست وأنا على ثقة من أنها ستلقى إعجابكم. مقادير حلى أم علي بالتوست لتحضير طاجن أم علي بالتوست نحتاج إلى: باكت من خبز التوست أو ما يعادل 12 شريحة تقريبًا.

لتر من الحليب كامل الدسم أي ما يعادل 4 كوب منه.

2 كوب من القشطة.

ربع كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

كوب من الزبيب يفضل صغير الحجم.

نصف كوب من الفستق.

كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

فانيليا.

رشة من القرفة البودر. طريقة عمل حلى أم علي باستخدام التوست في البداية احضر شرائح التوست وقطع الأطراف منها، ثم قم بتوزيع شرائح التوست في صينية فرن وتوضع في الفرن حتى تتحمص شرائح التوست.

قد تحتاج هذه العملية حوالي ربع ساعة لكن تابعها قبل ذلك وفور حصوله على التحميص المطلوب أخرج الصينية من الفرن.

اخلط المنكهات وهي الزبيب وجوز الهند المبشور والفستق والقرفة في إناء.

وفي إناء على النار ضع مقدار الزبدة والحليب بالإضافة إلى السكر والفانيليا.

قلب المكونات حتى تذوب الزبدة والسكر ويصبح القوام متجانس.

هناك طريقتان للمرحلة الأخيرة إما أن تحضر حلى أم علي بالتوست في طاجن واحد كبير، أو توزعه من البداية في طواجن صغيرة فردية، كل حسب رغبته لا مشكلة في هذا.

احضر الطاجن وضع فيه نصف كمية شرائح التوست المحمص، وفوقها نصف كمية خليط المنكهات الذي أحضرناه.

بعد ذلك نسكب نصف كمية خليط الحليب والزبدة.

وتكرر نفس العملية السابقة مع باقي الكمية، أي باقي كمية التوست ثم باقي المكسرات وأخيرًا الحليب.

توزع كمية القشطة على الوجه حتى تغطي الوجه بالكامل.

توضع في الفرن حتى يحصل الوجه على اللون الذهبي الجميل.

تخرج من الفرن وتقدم ساخنة.

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