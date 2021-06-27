اتعلمي ازاي تعملي كريم الفازلين الجبار لترطيب وتنعيم الشعر بطريقة سهلة وبسيطة

الفازلين من أكثر المواد المستخدمة للبشرة والشعر وأصبح له العديد من الفوائد للشعر، ويستخدمه الجميع سواء كان رجالًا أو أطفال أو نساء، فهو من المواد الغير ضارة على البشرة والشعر بالإضافة إلى أنه يعزز من نمو الشعر بشكل جيد، ويساعد في تنعيمه، وجعل الشعر أكثر لمعنًا وجاذبية، وسوف نعرض لكم طريقة عمل كريم الفازلين في المنزل بكل سهولة وأقل تكاليف.

طريقة عمل كريم الفازلين لتنعيم الشعر

تعددت فوائد كريم الفازلين بالشكل الذي جعل الكثير من الناس لاستخدامه، واستبداله بالمواد الكيميائية الآخرة الضارة بالشعر، فهو يساعد على تطويل الشعر المجهد، وفرده وتنعيمه وتزويد الشعر لمعة جميلة وجذابة، طريقة عملة منزليًا تكون كالتالي:

مكونات كريم الفازلين

عبوة من الفازلين أو على الحسب الكمية المطلوبة

ربع كوب من زيت جوز الهند الطبيعي

و٤ ملاعق من زيت الزيتون ويمكن استبدالة بزيت خروع.

ملعقتين من جل الصبار الاصلي

٢ ملعقة من مسحوق الكركم

٣ ملعقة صغيرة من النشا

كبسولة فيتامين E

يمكنك إضافة أي زيت عطري ولكن يفضل وضع نقاط من اللافندر

طريقة التحضير

استخدم طريقة البخار حتى يتم تسخين الفازلين ويصبح سائلًا ليتم مزجه بالمكونات الأخرى بكل سهولة، وذلك عن طريق وضعة في طبق ويوضع هذا الطبق فوق إناء به ماء في وضع الغليان.

بعد تمام التسبيح أضيفي إليه باقي المكونات ماعدا الزيت العطري.

واستمري في التقليب كل المكونات على النار.

وسوف يتغير قوام الخليط إلى القوام الكريمي.

بعد ذلك أضيفي الزيت العطري أو زيت اللافندر إليه، يترك الخليط حتى يبرد تمامًا.

وبعد ذلك يتم تعبأته في علبه من الزجاج وتوضع في الثلاجة حتى يتماسك

كريم الفازلين للتخلص من جفاف البشرة

كريم الفازلين والالوفيرا

يستخدم كريم الفازلين في حماية البشرة من الجفاف وترطيبها بشكل جيد وفعال واليكم أفضل وصفة لكريم الفازلين لترطيب البشرة وهي:

مكونات كريم الفازلين والالوفيرا

ملعقتين من الفازلين الطبي

٢ ملعقة من جل الألوفيرا

نصف كوب من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة من زيت اللوز الحلو.

بعض القطرات من زيت الياسمين

طريقة التحضير