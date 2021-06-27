بطريقة الحلواني خطوات تحضير الهريسة الاسكندراني بأدق التفاصيل وانجح الطرق

بطريقة الحلواني خطوات تحضير الهريسة الاسكندراني سنعرض لكم وصفة بسيطة وهي هريسة الشوارع ألذ وأفضل هريسة، نعم لا يوجد شيء أفضل من هذا. التجربة هي أفضل دليل يجب أن تجربه، تستحق حقاً ان تتذوقها، اتبع المكونات والخطوات التي سوف نتحدث عنها لعمل هريسة الشوارع من موقعنا.

المكونات

4 أكواب + 2 ملاعق ممتلئة من السميد (750 جم).

كوبان فقط من السكر (350 جم).

كوبان وثلث من جوز الهند (حوالي ما يقرب من 125 جرام).

ثلثي كوب مكون من (الشربات الثقيلة) (125 جم).

كوب واحد ملئ من اللبن (200 مل).

1 ملعقة واحدة قليلة من الفانيليا (5 جم).

1/4 كوب سمن مذاب (150 جم).

1 كوب واحد من الدقيق الناعم (125 جم).

حجم الصينية المستخدمة 30.

في وعاء، أضيفي كل من السميد والدقيق الأبيض وجوز الهند والسكر وأقلب جميع العناصر المستخدمة المذكورة معًا.

ثم بعد ذلك قومي بوضع السمن، أعجن المكونات معًا، ثم أغلف الدقيق كله بالسمن البلدي

أخلط الحليب وعسل الجلوكوز والفانيليا معًا، ثم يتم خلط كل هذه العناصر المستخدمة معًا.

ثم أضيفي الخليط إلى المكونات الجافة ونقلب حتى تمتزج.

الشيء المهم هو ما لابد من أن العجين يكون متماسك بعد التجميع، أنشر السمن على الأرض وحواف الصينية، وأضف الخليط.

وأضع الملعقة في القطر الخفيف، وجعل السطح أملسًا وطريًا ملئ بالقطر.

ثم يتم بعد ذلك تقطيع الهريسة، ثم يتم دخولها في الفرن حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي الفاتح.

قبل أن تتماسك هريسة الشوارع بساعة واحدة، قومي بخلط كل من الماء والسكر وملح الليمون في الوعاء، وبعد ما تم مزجهم معاً قومي بوضعه على النار قومي بإضافة العسل ويتم رفعه على النار مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

اليوم قد منا لكم طريقة الهريسة الاسكندراني على طريقه الحلواني والشيفات بالطريقة المظبوطة، فتعتبر من أسهل واحلى الحلويات الشرقية التي يتم تقديها في المناسبات والافراح واعياد الميلاد وتقدم ايضا كحلو رائع في شهر رمضان المبارك، ويكون عليها اقبال كبير لانها تتميز بطعها الشهي والمميز انتظرونا في وصفات اخري جديدة.