طريقة عمل المناقيش السورية بالجبنة والزعتر بسهولة في البيت

طريقة عمل المناقيش السورية ، في مقالتنا اليوم نقدم لكم خطوات تحضير المناقيش بالجبنة والزعتر السورية بسهولة في المنزل؛ للحصول علي أطري عجينة وطرق تشكيل مختلفة والطعم مثل المطاعم السورية، ستستغني عن شراء المناقيش السورية من المحلات، ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة ، وعند التقديم تقومي بتسخينها، فقط اليوم تابعوا معنا طريقة عمل المناقيش السورية.



طريقة عمل المناقيش السورية بالمكونات

مكونات المناقيش السورية سهلة، سنقوم الآن بتقديم مكونات عجينة المناقيش السورية :

كوب حليب.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

1/3 كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة لبن زبادي يمكنك استبداله ب بيضة.

ملعقة صغيرة ملح .

5 أكواب دقيق .

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في طبق أضيفي الماء والحليب الدافئ وملعقة السكر والخميرة و1/3 كوب من الزيت و3 ملاعق اللبن الزبادي؛ لتطرية العجينة.

قومي بتقليب مكونات المناقيش السائلة معاً، ثم قومي بزيادة الملح والدقيق تدريجياً من 5 ل 6 أكواب دقيق، حتى تصبح العجينة ثقيلة متماسكة وناعمة في نفس الوقت بها تلزيق خفيف.

السائلة معاً، ثم قومي بزيادة الملح والدقيق تدريجياً من 5 ل 6 أكواب دقيق، حتى تصبح العجينة ثقيلة متماسكة وناعمة في نفس الوقت بها تلزيق خفيف. ثم ضعيها في طبق ممسوح بالزيت، واتركيها تخمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها .

كوب زعتر أخضر.

3/4 كوب زيت .

تحضير المناقيشحشوة المناقيش بالزعتر

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400 جرام جبنة موتزريلا.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة حبة البركة.

1/2 كوب جبنة كريمي أو بيضة مع رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

حشوة المناقيش السورية بالجبنة

بعد أن تخمر عجينة المناقيش، قومي بتقطيعها إلي كور متساوية 50 جرام تقريباً، وقومي برصهم علي صينية مدهونة بالزيت وقومي بتغطيتها حتى لا تنشف الوجه.

ثم قومي بفرد العجينة علي صينية الفرن، وافردي بيدك سمك رفيع مع تشكيل حروف وحافة للعجينة، حتى تحافظ علي الحشوة، وأضيفي بداخلها الحشوة التي تفضلينها من حشوة المناقيش بالجبنة والزعتر .

في فرن مسخن قبل التشكيل علي اعلي درجة، قومي بإدخالها الفرن علي الرف الأخير حتى تتحمر، ويمكنك رفعها علي الرف الاعلي لتأخذ لون خفيف من الشواية .

بعد خروج المناقيش السورية من الفرن، قومي بتغطيتها حتى تحافظ علي رطوبتها وتزال طرية مثل المحلات، وبذلك نكون أنهينا مقالتنا اليوم عن طريقة عمل المناقيش السورية.