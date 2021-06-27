جربي بنفسك أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت بمواد طبيعية غير مكلفة والنتيجة مذهلة

يعتبر الشعر الناعم والمفرود من علامات الجمال عند النساء، ولذلك تسعى كل فتاة للحصول على شعر صحي ولامع وجذاب بشتى الطرق، ومن أشهر الطرق التي يتم استخدامها لتنعيم الشعر هي الكيراتين، ولكن ما يتم استخدامه في صالونات التجميل يحتوي على مواد كيميائية ضارة للشعر، ولذلك نقدم لكم وصفة كيراتين فرد الشعر في البيت بمواد آمنة تماماً على الشعر وغير مكلفة أبداً لأنها من مواد طبيعية موجودة في كل بيت. كيراتين لفرد الشعر في البيت مكونات التحضير: عدد بيضة واحدة.

ثمرة من الأفوكادو.

ثمرة من الموز ناضجة.

خمسة ملاعق كبار من حليب جوز الهند. طريقة تحضير الكيراتين: في بولة نضع المكونات كلها مع بعضها ونهرسها بشكل جيد بالشوكة حتى نحصل على مزيج ناعم وخالي من التكتلات.

نقوم بتمشيط الشعر بعد ذلك ونقسمه إلى أجزاء.

ثم نوزع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف بشكل جيد.

ونتركه حوالي ساعتين على الشعر.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو والبلسم.

يجب الانتظام على تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحفاظ على نعومة وجمال الشعر. كيراتين منزلي لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: 5 ملعقة كبيرة من الريحان أو إكليل الجبل أو الميرمية.

من كوبين إلى ثلاثة من الماء.

ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بغلي الأعشاب التي قمنا باختيارها في الماء على النار حوالي نصف ساعة.

ثم نقوم بإضافة الخل إلى الأعشاب المغلية.

ونقوم بغسل الشعر جيداً وتنظيفه بالماء والشامبو.

ثم نوزع هذا الخليط عليه ونتأكد من تغطيته للشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

نتركه لمدة نصف ساعة ثم نشطفه بالماء جيداً.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع والانتظام عليها لتحقيق أفضل نتيجة. كراتين الألوفيرا لفرد الشعر كراتين الألوفيرا لفرد الشعر المكونات: مقدار نصف كوب من جل الصبار أو الألوفيرا.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نقوم بتسخين زيت جوز الهند ويكون دافئ، ثم نخلطه بجل الألوفيرا جيداً، ثم نضيف زيت الزيتون ونخلط المكونات جيدأً.

نضع هذا الماسك على الشعر لمدة ساعة تقريباً ونغطي الشعر ببونيه حمام وفوطة ساخنه.

نغسل الشعر بالطريقة المعتادة بشامبو خالي من الكبريتات. الوسوم

يعتبر الشعر الناعم والمفرود من علامات الجمال عند النساء، ولذلك تسعى كل فتاة للحصول على شعر صحي ولامع وجذاب بشتى الطرق، ومن أشهر الطرق التي يتم استخدامها لتنعيم الشعر هي الكيراتين، ولكن ما يتم استخدامه في صالونات التجميل يحتوي على مواد كيميائية ضارة للشعر، ولذلك نقدم لكم وصفة كيراتين فرد الشعر في البيت بمواد آمنة تماماً على الشعر وغير مكلفة أبداً لأنها من مواد طبيعية موجودة في كل بيت. كيراتين لفرد الشعر في البيت مكونات التحضير: عدد بيضة واحدة.

ثمرة من الأفوكادو.

ثمرة من الموز ناضجة.

خمسة ملاعق كبار من حليب جوز الهند. طريقة تحضير الكيراتين: في بولة نضع المكونات كلها مع بعضها ونهرسها بشكل جيد بالشوكة حتى نحصل على مزيج ناعم وخالي من التكتلات.

نقوم بتمشيط الشعر بعد ذلك ونقسمه إلى أجزاء.

ثم نوزع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف بشكل جيد.

ونتركه حوالي ساعتين على الشعر.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء والشامبو والبلسم.

يجب الانتظام على تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحفاظ على نعومة وجمال الشعر. كيراتين منزلي لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: 5 ملعقة كبيرة من الريحان أو إكليل الجبل أو الميرمية.

من كوبين إلى ثلاثة من الماء.

ملعقة كبيرة الحجم من الخل الأبيض. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بغلي الأعشاب التي قمنا باختيارها في الماء على النار حوالي نصف ساعة.

ثم نقوم بإضافة الخل إلى الأعشاب المغلية.

ونقوم بغسل الشعر جيداً وتنظيفه بالماء والشامبو.

ثم نوزع هذا الخليط عليه ونتأكد من تغطيته للشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

نتركه لمدة نصف ساعة ثم نشطفه بالماء جيداً.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع والانتظام عليها لتحقيق أفضل نتيجة. كراتين الألوفيرا لفرد الشعر كراتين الألوفيرا لفرد الشعر المكونات: مقدار نصف كوب من جل الصبار أو الألوفيرا.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نقوم بتسخين زيت جوز الهند ويكون دافئ، ثم نخلطه بجل الألوفيرا جيداً، ثم نضيف زيت الزيتون ونخلط المكونات جيدأً.

نضع هذا الماسك على الشعر لمدة ساعة تقريباً ونغطي الشعر ببونيه حمام وفوطة ساخنه.

نغسل الشعر بالطريقة المعتادة بشامبو خالي من الكبريتات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جربي بنفسك أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر في البيت بمواد طبيعية غير مكلفة والنتيجة مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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