طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الاقتصادية مثل الحلوانية في المنزل في 5 دقائق

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية تعتبر العجينة الإسفنجية هي الأساس في عمل معظم التورت والجاتوهات، ويتوقف نجاحها علي ضرب البيض ضربا جيدا مع أضافه الخامات وسوف نذكر تفصيلية مقادير وعمل العجينة لعمل التورت الجميلة التي يمكن تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد و المناسبات السعيدة . طريقة عمل الكيكة الإسفنجية طريقة عمل الكيكة الإسفنجية المقادير : 7 بيضات.

7 كوب وربع دقيق (طحين).

¼ ملعقه فانيليا.

1 كوب ونصف سكر بودرة.

ملعقه صغيره بكنج باودر. طريقة تحضير العجينة : يشعل الفرن قبل البدء في العمل ثم تبطن صينيه مقاس ٢٨ بدهنها جيدا بالسمن ورشها بالدقيق . يكسر البيض واحدة واحدة وتوضع في إناء بلاستيك ،ويضرب بشدة وبسرعة بالمضرب الكهربي ثم يضاف إليه السكر والفانيليا ويستمر في الضرب حتي تتكون علامة الشريط. ينخل الدقيق والخميرة ويضاف بالتدريج إلي خليط البيض المضروب، يقلب بخفة متناهية بملعقة خشب أو بتشغيل المضرب الكهربي علي السرعة الخفيفة يصب الخليط في الصينية المدهونة ويسوي السطح وتزج مباشرة في فرن متوسط الحرارة حتي تنضج ويحمر الوجه . تخرج من الفرن وتترك عشرة دقائق ثم تقلب علي منخل سلك وتترك لتبرد تماما . كيفية نجاح العجينة الإسفنجية كيفية نجاح العجينة الإسفنجية تعتبر العجينة الإسفنجية هي الأساس في عمل معظم التورت و الجاتوهات ولنجاح الإسفنجية يجب اتباع الشروط التالية: يتم إيقاف الفرن قبل البدء في العمل ويجب إدخال الصينية بعد الانتهاء من عملها مباشرة إلى فرن متوسط الحرارة حتي لا تحترق الطبقة الخارجية للإسفنجية قبل أن يتم النضج، ولا يجوز فتح الفرن قبل مرور ربع ساعة حتي لا يدخل الهواء البارد . يجب إخراج البيض من الثلاجة قبل ساعة من استعماله من أجل أن يعط ضعف حجمه عند الخفق . يضاف الدقيق إلى خليط السكر والبيض المضروب بخفه متناهيه وبالتدريج . يصب الخليط في صينيه مدهونة بحيث لا تزيد عن ثلثي جدار الصينية وإلا ارتفعت أثناء النضج وتساقطت للخارج . يتم اختبار نضج الإسفنجية بغرس سكين رقيق في احد جوانبها فإذا خرجت السكين دون أن يعلق بها عجينة دل ذلك على تمام نضجها . إذا احمر الوجه قبل تمام النضج يغطي السطح بورقة زبد مدهونة بالسمن . يقلب الإسفنجية على منخل أو قاعدة سلك بعد خروجها من الفرن بعشر دقائق وتترك لتبرد بعيدا عن التيارات الهوائية ولا يتم العمل في تجميلها أو حشوها بعد أن تبرد تماما . توضع الصينية في منتصف الفرن ولا يجوز خبز صنيتان في آن واحد ط إذا ارتفعت الإسفنجية من جانب اكثر من الآخر فذلك لأن الخليط غير منبسط جيدا في الصينية إما قضبان الفرن غير مستوية إما الصينية ليست في وسط الفرن تماما . الوسوم

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية تعتبر العجينة الإسفنجية هي الأساس في عمل معظم التورت والجاتوهات، ويتوقف نجاحها علي ضرب البيض ضربا جيدا مع أضافه الخامات وسوف نذكر تفصيلية مقادير وعمل العجينة لعمل التورت الجميلة التي يمكن تقديمها في الحفلات وأعياد الميلاد و المناسبات السعيدة . طريقة عمل الكيكة الإسفنجية طريقة عمل الكيكة الإسفنجية المقادير : 7 بيضات.

7 كوب وربع دقيق (طحين).

¼ ملعقه فانيليا.

1 كوب ونصف سكر بودرة.

ملعقه صغيره بكنج باودر. طريقة تحضير العجينة : يشعل الفرن قبل البدء في العمل ثم تبطن صينيه مقاس ٢٨ بدهنها جيدا بالسمن ورشها بالدقيق . يكسر البيض واحدة واحدة وتوضع في إناء بلاستيك ،ويضرب بشدة وبسرعة بالمضرب الكهربي ثم يضاف إليه السكر والفانيليا ويستمر في الضرب حتي تتكون علامة الشريط. ينخل الدقيق والخميرة ويضاف بالتدريج إلي خليط البيض المضروب، يقلب بخفة متناهية بملعقة خشب أو بتشغيل المضرب الكهربي علي السرعة الخفيفة يصب الخليط في الصينية المدهونة ويسوي السطح وتزج مباشرة في فرن متوسط الحرارة حتي تنضج ويحمر الوجه . تخرج من الفرن وتترك عشرة دقائق ثم تقلب علي منخل سلك وتترك لتبرد تماما . كيفية نجاح العجينة الإسفنجية كيفية نجاح العجينة الإسفنجية تعتبر العجينة الإسفنجية هي الأساس في عمل معظم التورت و الجاتوهات ولنجاح الإسفنجية يجب اتباع الشروط التالية: يتم إيقاف الفرن قبل البدء في العمل ويجب إدخال الصينية بعد الانتهاء من عملها مباشرة إلى فرن متوسط الحرارة حتي لا تحترق الطبقة الخارجية للإسفنجية قبل أن يتم النضج، ولا يجوز فتح الفرن قبل مرور ربع ساعة حتي لا يدخل الهواء البارد . يجب إخراج البيض من الثلاجة قبل ساعة من استعماله من أجل أن يعط ضعف حجمه عند الخفق . يضاف الدقيق إلى خليط السكر والبيض المضروب بخفه متناهيه وبالتدريج . يصب الخليط في صينيه مدهونة بحيث لا تزيد عن ثلثي جدار الصينية وإلا ارتفعت أثناء النضج وتساقطت للخارج . يتم اختبار نضج الإسفنجية بغرس سكين رقيق في احد جوانبها فإذا خرجت السكين دون أن يعلق بها عجينة دل ذلك على تمام نضجها . إذا احمر الوجه قبل تمام النضج يغطي السطح بورقة زبد مدهونة بالسمن . يقلب الإسفنجية على منخل أو قاعدة سلك بعد خروجها من الفرن بعشر دقائق وتترك لتبرد بعيدا عن التيارات الهوائية ولا يتم العمل في تجميلها أو حشوها بعد أن تبرد تماما . توضع الصينية في منتصف الفرن ولا يجوز خبز صنيتان في آن واحد ط إذا ارتفعت الإسفنجية من جانب اكثر من الآخر فذلك لأن الخليط غير منبسط جيدا في الصينية إما قضبان الفرن غير مستوية إما الصينية ليست في وسط الفرن تماما .

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