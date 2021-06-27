ازاي تنسقي العقد الطويل مع اللبس الكاجوال

لو محجبة وبتدوري على افكار تستوحي منها طريقة لبس العقد الطويل مع اللبس الكاجوال ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افكار لـ تنسيق العقد الطويل مع اللبس الكاجوال للمحجبات ، ونصايح لاختيار العقد المناسب.

تنسيق العقد الطويل مع اللبس الكاجوال:

حاجات لازم تحطيها في الاعتبار لما تيجي تختاري العقد واللبس:

– لما تيجي تشتري عقد جديد ، حطي في اعتبارك طول العقد ، والبسيه عشان تشوفي طوله واصل لحد فين.

– لو هتلبسي حجاب كبير مغطي الصدر ، يبقى اختاري عقد اطول عشان يبان من تحت الحجاب ، وعشان تخليه اطول لو عندك عقدين قصيرين اربطيهم من السلسلة بتاعتهم مع بعض ، او اشتري عقد طويل ويكون في امكانية انك تتحكمي في طول السلسلة تطوليها او تقصريها حسب الطول اللي انتي عايزاه.

– لو لابسة بليزر فوق التوب البسي عقد طويل يكمل طول البليزر.

– لو لابسة توب واسع ، خلي لفة الطرحة حوالين الرقبة ، والبسي عقد قصير شوية ، او البسي عقد طبقات.

تعالوا نشوف مع بعض مجموعة افكار بالصور من بعض البلوجرز تستوحي منها للبس العقد الطويل مع اللبس الكاجوال.

تنسيق العقد الطويل مع اللبس الكاجوال

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