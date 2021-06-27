طريقة عمل الكيكة الباردة بدون بيض وبدون فرن بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

كيكة البسكويت تعتبر من أفضل أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل سهل وسريع ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات فتتسم هذا الكيكة بمذاقها الجيد واللذيذ وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المقادير نصف كأس من الزبدة.

كأس من السكر.

كأس من الحليب.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

بسكويت شاي. خطوات التحضير الحصول على إناء ويتم غلي الحليب فيه بالإضافة للسكر ثم يتم ترك الخليط لحين أن يبرد. الحصول على إناء خارجي ويتم وضع فيه الزبدة والكاكاو ويتم التقليب جيداً بالاعتماد على مضرب يدوي. بعد ذلك يتم إضافة الحليب للخليط السابق. ثم القيام بتكسير البسكويت باستخدام اليد وبعد ذلك يتم تقليب مع الخليط لحين أن يتم الحصول على خليط متماسك. القيام بدهن قالب المستطيل بالزبدة ويتم وضع كيس الزبدة في ذلك القالب. ثم يتم وضع الخليط وبعد ذلك يتم إدخاله إلى البراد وتركه لمدة ساعتين لحين أن يتماسك. طريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاتة الباردة خطوات التحضيرطريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاتة الباردة مكونات الطبقة الأولى كأسان من البسكويت.

حبة واحدة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس ونصف من السكر. الطبقة الثانية ثمانية قطع من الجبن.

علبة من الحليب.

علبة من القشطة.

ستة ملاعق من الشوكولاتة. خطوات التحضير خطوات التحضير تتسم طريقة تحضير البسكويت بالشوكولاتة الباردة بالسهولة ولا تستغرق وقت نهائياً في التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البسكويت بالشوكولاتة الباردة في المنزل: الحصول على الخلاط الكهربائي وسيتم وضع فيه الكاكاو والسكر والبيض والبيكنج بودر ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة البسكويت وخلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم الحصول على صينية الفرن ويتم وضع الخليط فيها. الحصول على خلاط ويتم وضع فيه الطبقات الثانية. بعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم يتم وضعها على الكيكة والقيام بإدخالها إلى الفرن. القيام بترك الكيكة لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم تزيينها بشوكولاتة الدهن ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة وتركها لحين أن تبرد. الوسوم

كيكة البسكويت تعتبر من أفضل أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل سهل وسريع ويتم تحضيرها في الكثير من المناسبات فتتسم هذا الكيكة بمذاقها الجيد واللذيذ وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المقادير نصف كأس من الزبدة.

كأس من السكر.

كأس من الحليب.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

بسكويت شاي. خطوات التحضير الحصول على إناء ويتم غلي الحليب فيه بالإضافة للسكر ثم يتم ترك الخليط لحين أن يبرد. الحصول على إناء خارجي ويتم وضع فيه الزبدة والكاكاو ويتم التقليب جيداً بالاعتماد على مضرب يدوي. بعد ذلك يتم إضافة الحليب للخليط السابق. ثم القيام بتكسير البسكويت باستخدام اليد وبعد ذلك يتم تقليب مع الخليط لحين أن يتم الحصول على خليط متماسك. القيام بدهن قالب المستطيل بالزبدة ويتم وضع كيس الزبدة في ذلك القالب. ثم يتم وضع الخليط وبعد ذلك يتم إدخاله إلى البراد وتركه لمدة ساعتين لحين أن يتماسك. طريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاتة الباردة خطوات التحضيرطريقة عمل كيك البسكويت بالشوكولاتة الباردة مكونات الطبقة الأولى كأسان من البسكويت.

حبة واحدة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس ونصف من السكر. الطبقة الثانية ثمانية قطع من الجبن.

علبة من الحليب.

علبة من القشطة.

ستة ملاعق من الشوكولاتة. خطوات التحضير خطوات التحضير تتسم طريقة تحضير البسكويت بالشوكولاتة الباردة بالسهولة ولا تستغرق وقت نهائياً في التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البسكويت بالشوكولاتة الباردة في المنزل: الحصول على الخلاط الكهربائي وسيتم وضع فيه الكاكاو والسكر والبيض والبيكنج بودر ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة البسكويت وخلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم الحصول على صينية الفرن ويتم وضع الخليط فيها. الحصول على خلاط ويتم وضع فيه الطبقات الثانية. بعد ذلك يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم يتم وضعها على الكيكة والقيام بإدخالها إلى الفرن. القيام بترك الكيكة لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم تزيينها بشوكولاتة الدهن ومن ثم يتم وضعها في الثلاجة وتركها لحين أن تبرد.

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