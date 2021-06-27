كريم سحري لتبيض اليدين والقدمين بمكونات طبيعية والنتيجة فورية

كريم سحري لتبيض اليدين والقدمين، اسمرار اليدين والرجلين من الأمور التي تسبب الضيق والحرج لبعض السيدات، وربما يرجع السبب في هذا الاسمرار إلى التعرض بكثرة لأشعة الشمس الضارة، أو تراكم الأوساخ أو وجود نوع من الفطريات، لا تقلقي عزيزتي فنحن نعلم أن الجمال هو غاية كل فتاة تابعي معنا وتعرفي على أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين بشكل فعال.

كريم سحري لتبيض اليدين والقدمين

هناك العديد من الفتيات قد نلاحظ أن منطقة اليدين والرجلين قد تكون داكنة عن باقي الجسم، ذظراً لتعرضها الكثير للعوامل الخارجية التي تؤثر عليهم بشكل كبير و تجعلهما باللون الداكن، فتلجأ الفتاة لإستخدام كريمات تفتيح البشرة، ولكن هناك وصفات وخلطات طبيعية تساعد بشكل كبير في التبيض وتعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام لها.

جل الألوفيرا للتبيض

للتخلص من اسمرار اليدين والرجلين يُستخرج جل الألوفيرا من الصبار الخام، ويدخل في العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح بشرة اليدين والقدمين وإزالة الجلد الميت ويستخدم عن طريق:

قومي بتطبيق جل الألوفيرا على المناطق الداكنة واتركيها لمدة ساعة تقريبًا، ثم نغسله بالماء الفاتر.

يُمكنك تكرارهذه الوصفة بشكل يومي حتى تجدي نتيجة ملحوظة.

وصفة الخيار والليمون لتفتيح اليدين والقدمين

يحتوي الخيار على فيتامين (أ ) الذي يلعب دورًا هامًا في حماية الجلد من الأضرار الخارجية، وحل مشاكل البشرة من خلال إنتاج الميلانين بالجلد الذي يعمل على تغذية وترطيب البشرة ويساعد على تفتيح لون اليدين والقدمين بشكل أكثر فاعلية ويمكن استخدامه بالطريقة التالية، كما يمكن إستخدام تلك الوصفات في تفتيح الركب والكوع وأي منطقة داكنة بالجسم.

المكونات:

عصير الخيار الطازج.

مقدار عصير نصف ليمونة.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير:

نمزج المكونات السابقة معاً حتى نكون خليط كريمي.

ادهني الخليط على اليدين والقدمين في حركات دائرية حتى يمتصه الجلد، ونتركه لمدة 15 دقيقة تقريبًا، ثم يشطف بالماء البارد.

صودا الخبز للتبيض الفوري

من المكونات الطبيعية المعروفة بكثرة استخداماتها التجميلية وتستخدم عن طريق: