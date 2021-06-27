طريقة عمل سمنة بلدي بمكون واحد في البيت والطعم الفلاحي مفاجأة

السمن البلدي هو عبارة عن دهن يخرج من ألبان البقر أو الجاموس، وتستخدم السمن البلدي في أعداد الطعام وتحضير الكثير من الحلويات والأكلات المشهورة والشهية، فهي تعطي للطعام والحلويات مذاق شهي ورائع، كما تضيف للطعام والحلويات رائحة شهية.

وتحتوي السمنة البلدي على فيتامينات مهمة جداً للجسم مثل فيتامين (A) وفيتامين (B) وفيتامين (E) وتحتوي على معادن مهمة للجسم مثل البروتين والكالسيوم والمغنسيوم والفسفور، وهذه المعادن يحتاج إليها الجسم لبناء العظام والعضلات، كما أن السمنة البلدي مقوية للمخ والأعصاب، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتحسن المزاج.

وتعتبر طريقة إعداد السمن البلدي في المنزل من أسهل الطرق والوصفات فهي لا تستغرق وقت وجهد كبير لتجهيزها، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير السمن البلدي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكون واحد فقط ومتوفر في كل منزل، تابعي معنا. مكونات لعمل السمنة البلدي في البيت كمية كبيرة من القشطة (وش الحليب الجاموسي)

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

وعاء محكم زجاجي لوضع السمنة البلدي به. طريقة عمل السمن البلدي من وش اللبن نحضر وعاء كبير وعميق وثقيل ثم نقوم بسكب كمية القشطة في الوعاء، ونقوم بتقليبها حتى تكون طرية، ثم نضيف إليها ربع ملعقة صغيرة من الملح ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة، ثم نقوم بالتقليب المستمر جيداً حتى يصبح قوامها كريمي وناعم.

نترك الوعاء على نار هادئة لمدة ساعة كاملة ثم نستمر في التقليب حتى لا تتكتل القشطة وتترسب في نهاية الوعاء.

نقوم برفع الوعاء من على النار عندما تغلي القشطة، وتظهر فقاعات على الوجه، ثم نتركها قليلاً لتهدأ، ونقوم بتصفية القشطة بواسطة مصفاه سلك ضيقة في وعاء أخر. مكونات لعمل السمنة البلدي في البيتطريقة عمل السمن البلدي من وش اللبن الوسوم

السمن البلدي هو عبارة عن دهن يخرج من ألبان البقر أو الجاموس، وتستخدم السمن البلدي في أعداد الطعام وتحضير الكثير من الحلويات والأكلات المشهورة والشهية، فهي تعطي للطعام والحلويات مذاق شهي ورائع، كما تضيف للطعام والحلويات رائحة شهية.

وتحتوي السمنة البلدي على فيتامينات مهمة جداً للجسم مثل فيتامين (A) وفيتامين (B) وفيتامين (E) وتحتوي على معادن مهمة للجسم مثل البروتين والكالسيوم والمغنسيوم والفسفور، وهذه المعادن يحتاج إليها الجسم لبناء العظام والعضلات، كما أن السمنة البلدي مقوية للمخ والأعصاب، وتمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتحسن المزاج.

وتعتبر طريقة إعداد السمن البلدي في المنزل من أسهل الطرق والوصفات فهي لا تستغرق وقت وجهد كبير لتجهيزها، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير السمن البلدي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكون واحد فقط ومتوفر في كل منزل، تابعي معنا. مكونات لعمل السمنة البلدي في البيت كمية كبيرة من القشطة (وش الحليب الجاموسي)

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

وعاء محكم زجاجي لوضع السمنة البلدي به. طريقة عمل السمن البلدي من وش اللبن نحضر وعاء كبير وعميق وثقيل ثم نقوم بسكب كمية القشطة في الوعاء، ونقوم بتقليبها حتى تكون طرية، ثم نضيف إليها ربع ملعقة صغيرة من الملح ونقلب جيداً حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة، ثم نقوم بالتقليب المستمر جيداً حتى يصبح قوامها كريمي وناعم.

نترك الوعاء على نار هادئة لمدة ساعة كاملة ثم نستمر في التقليب حتى لا تتكتل القشطة وتترسب في نهاية الوعاء.

نقوم برفع الوعاء من على النار عندما تغلي القشطة، وتظهر فقاعات على الوجه، ثم نتركها قليلاً لتهدأ، ونقوم بتصفية القشطة بواسطة مصفاه سلك ضيقة في وعاء أخر. مكونات لعمل السمنة البلدي في البيتطريقة عمل السمن البلدي من وش اللبن

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