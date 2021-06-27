طريقة عمل أرز بالخضار والدجاج طبق لذيذ وصحي للأطفال

طريقة عمل أرز بالخضار والدجاج بطريقة سهلة وصحية، وصفة الأرز بالخضار يمكن عملها بأكثر من طريقة فيمكن عمل الأرز المصري بالشعيرية والخضروات أو الأرز البسمتي الأبيض أو الأصفر بالخضار المطهوة على البخار، يعد الأرز مع الخضار من الوجبات الصحية المتكاملة والمتوازنة والتي يمكن تناولها كوجبة غداء رئيسية وهي وجبة مشبعة ومغذية وتحتوي على عناصر غذائية متنوعة، يمكن أن تقدميها إلى أطفالك وهي وجبة مثالية للطفل، نقدم لكم كيفية تحضير الأرز الأصفر بالخضار والدجاج بأسهل طريقة طريقة عمل أرز بالخضار والدجاج مقادير الأرز بالخضار كوبين من الأرز البسمتي.

بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 جزرة كبيرة مقطعة إلى مكعبات.

كوب من البازلاء.

كوب من المشروم ” اختياري”.

ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة ممسوحة كمون.

مرقة دجاج.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع.

لعمل تتبيلة الدجاجة: بصلة متوسطة مفرومة وملح وفلفل وبهارات دجاج. طريقة عمل الأرز بالخضار والدجاج نتبل الدجاجة بالبصل مع ملح وفلفل وبهارات دجاج لمدة ساعتين.

نضع الدجاجة بالتتبيلة على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

نضيف كمية من الماء المغلي على الدجاجة لعمل الشوربة.

ننقع الأرز في كمية وفيرة من الماء لمدة نصف ساعة.

في قدر آخر على النار نضع ملعقتين من الزيت ثم نضع بها بصلة مفرومة ناعماً ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتى يصفر البصل.

نضيف الخضروات من البازلاء والجزر والمشروم ونقلب لمدة دقيقتين.

نضيف الأرز البسمتي المنقوع بعد أن نصفيه من الماء جيداً.

نقلب ونضيف الملح والكمون والكركم والقرفة والزنجبيل ومكعب مرق الدجاج.

نضيف 4 أكواب من شوربة الدجاج.

ننتظر حتى يتشرب الأرز الشوربة ثم نخفض النار ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

نصفي الدجاج ثم نضعه تحت شواية فرن البوتاجاز لتحميرها أو تركها مسلوقة أو تحميرها في السمن حسب الرغبة.

نقدم الأرز بالخضار ومعه قطع الدجاج كوجبة غذائية متكاملة. طريقة عمل الأرز بالخضار والدجاج المقادير كوب ونصف أرز مصري مغسول ومنقوع.

نصف كوب من الشعرية.

صدور دجاج مقطعة مكعبات.

كوب خضروات مشكلة.

بصلة مفرومة.

زبدة.

ملح وفلفل. الطريقة في وعاء نذيب الزبدة ثم نضع معها البوصلة المفرومة ونحركها حتى تصبح لونها ذهبياً.

نضيف قطع الدجاج ونقلب حتى يتغير لونها.

نضيف كوب الخضروات المشكلة ثم نضيف ماء حتى نغمرهم ونتركهم على نار هادئة حتى النضج.

في وعاء آخر نحمر الشعرية في قطعة زبد صغيرة حتى يصبح لونها ذهبياً ثم نضيف الأرز المغسول ونتبله بالقليل من الملح.

نصفي الشوربة من الخضروات ثم نضيف الشوربة إلى الأرز لينضج فيها.

بعد نضج الأرز نضعه في طبق التقديم وعلى الوجه الخضروات والدجاج ونقدمه. طريقة عمل أرز بالخضار والدجاج مقادير الأرز بالخضارطريقة عمل الأرز بالخضار والدجاجطريقة عمل الأرز بالخضار والدجاج المقاديرالطريقة الوسوم

طريقة عمل أرز بالخضار والدجاج بطريقة سهلة وصحية، وصفة الأرز بالخضار يمكن عملها بأكثر من طريقة فيمكن عمل الأرز المصري بالشعيرية والخضروات أو الأرز البسمتي الأبيض أو الأصفر بالخضار المطهوة على البخار، يعد الأرز مع الخضار من الوجبات الصحية المتكاملة والمتوازنة والتي يمكن تناولها كوجبة غداء رئيسية وهي وجبة مشبعة ومغذية وتحتوي على عناصر غذائية متنوعة، يمكن أن تقدميها إلى أطفالك وهي وجبة مثالية للطفل، نقدم لكم كيفية تحضير الأرز الأصفر بالخضار والدجاج بأسهل طريقة طريقة عمل أرز بالخضار والدجاج مقادير الأرز بالخضار كوبين من الأرز البسمتي.

بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 جزرة كبيرة مقطعة إلى مكعبات.

كوب من البازلاء.

كوب من المشروم ” اختياري”.

ملح وفلفل.

ملعقة صغيرة ممسوحة كمون.

مرقة دجاج.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع.

لعمل تتبيلة الدجاجة: بصلة متوسطة مفرومة وملح وفلفل وبهارات دجاج. طريقة عمل الأرز بالخضار والدجاج نتبل الدجاجة بالبصل مع ملح وفلفل وبهارات دجاج لمدة ساعتين.

نضع الدجاجة بالتتبيلة على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

نضيف كمية من الماء المغلي على الدجاجة لعمل الشوربة.

ننقع الأرز في كمية وفيرة من الماء لمدة نصف ساعة.

في قدر آخر على النار نضع ملعقتين من الزيت ثم نضع بها بصلة مفرومة ناعماً ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتى يصفر البصل.

نضيف الخضروات من البازلاء والجزر والمشروم ونقلب لمدة دقيقتين.

نضيف الأرز البسمتي المنقوع بعد أن نصفيه من الماء جيداً.

نقلب ونضيف الملح والكمون والكركم والقرفة والزنجبيل ومكعب مرق الدجاج.

نضيف 4 أكواب من شوربة الدجاج.

ننتظر حتى يتشرب الأرز الشوربة ثم نخفض النار ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

نصفي الدجاج ثم نضعه تحت شواية فرن البوتاجاز لتحميرها أو تركها مسلوقة أو تحميرها في السمن حسب الرغبة.

نقدم الأرز بالخضار ومعه قطع الدجاج كوجبة غذائية متكاملة. طريقة عمل الأرز بالخضار والدجاج المقادير كوب ونصف أرز مصري مغسول ومنقوع.

نصف كوب من الشعرية.

صدور دجاج مقطعة مكعبات.

كوب خضروات مشكلة.

بصلة مفرومة.

زبدة.

ملح وفلفل. الطريقة في وعاء نذيب الزبدة ثم نضع معها البوصلة المفرومة ونحركها حتى تصبح لونها ذهبياً.

نضيف قطع الدجاج ونقلب حتى يتغير لونها.

نضيف كوب الخضروات المشكلة ثم نضيف ماء حتى نغمرهم ونتركهم على نار هادئة حتى النضج.

في وعاء آخر نحمر الشعرية في قطعة زبد صغيرة حتى يصبح لونها ذهبياً ثم نضيف الأرز المغسول ونتبله بالقليل من الملح.

نصفي الشوربة من الخضروات ثم نضيف الشوربة إلى الأرز لينضج فيها.

بعد نضج الأرز نضعه في طبق التقديم وعلى الوجه الخضروات والدجاج ونقدمه. طريقة عمل أرز بالخضار والدجاج مقادير الأرز بالخضارطريقة عمل الأرز بالخضار والدجاجطريقة عمل الأرز بالخضار والدجاج المقاديرالطريقة

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