دراسة سارة: تناول الشوكولاته يحسن النظر والذاكرة

يعشقها الكثيرون ويستمتعون بتذوقها في معظم الأوقات والمناسبات. لم لا، وهي مصدر البهجة والسعادة والسرور؟

إنها الشوكولاته التي لا يختلف إثنان على مذاقها الرائع، سواء الشوكولاته الداكنة او الشوكولاته بالحليب وغيرها من أصناف الشوكولاته التي لا تنتهي.

وعلى الرغم من الشائعات العديدة التي تطال الشوكولاته لجهة زيادة الوزن والتسبب بتسوس الأسنان وظهور حب الشباب والبثور في الوجه، إلا أن أكثرنا لا يلقي بالاً بهذه الإتهامات ويصر على تناول الشوكولاته لزيادة الشعور بالسعادة والراحة.

ويبدو أن الجسم الطبي يساندنا في هذه المسألة، من خلال تقديم المزيد من الأدلة والبراهين على أن تناول الشوكولاته مفيدة تماماً للصحة العامة. وها دوت الخليج دراسة جديدة تؤكد أن تناول الشوكولاته يساعد في تحسين النظر والذاكرة لدى الشباب الأصحاء.

فما دوت الخليج تفاصيل هذه الدراسة السارة التي تثلج قلوب محبي الشوكولاته، وما دوت الخليج فوئد تناول الشوكولاته؟ هذا ما نكتشفه سوياً في موضوعنا اليوم.

تناول الشوكولاته تحسن صحة النظر والذاكرة

هذا ما خلصت إليه دراسة قام بها باحثون من جامعة مدريد كومبلوتنس ومعهد علوم وتكنولوجيا التغذية في إسبانيا مشيرة إلى أن مسحوق الكاكاو المستخدم في صناعة الشوكولاته، يساعد في تحسين حدة البصر والذاكرة عند الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Functional Foods، فإن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو لها تأثير محفز للجهاز العصبي، ما يؤثر على تحسين الانتباه والذاكرة البصرية وحدة البصر .

تفاصيل الدراسة

خلال الدراسة، تناول المتطوعون كوباً من الحليب مع الكاكاو أو التوت أو مشروبًا بدون نكهة في ثلاث وجبات منفصلة لتحديد حدة البصر. وتم وضع مخططات الحروف المعروضة في ظروف الإضاءة العالية والمنخفضة على بعد أربعة أمتار من المشاركين.

كما قام الباحثون بسلسلة من المقابلات والإختبارات للتأكد من عدم وجود عيوب أو أمراض لدى المتطوعية لزيادة دقة نتائج البحث بحسب ما جاء على موقع "العربية.نت". إضافة لفحص تأثيرات نوعين من البوليفينول الغذائي على الجسم (الفلافانول في الكاكاو والأنثوسيانين في التوت الأحمر).

وصرحت المؤلفة المشاركة سونيا دي باسكوال تيريزا قائلة: "نحتاج لإجراء بعض الأبحاث الإضافية كدليل على المفهوم لتأكيد أن التأثير حقيقي وأن النتائج يمكن تطبيقها على تطوير المنتجات التي يمكن المساعدة في تحسين حدة البصر والانتباه لدى مجموعات سكانية معينة".

فوائد الشوكولاته الصحية

تمتاز الشوكولاته بمحتواها العالي من مضادات الاكسدة التي تعزز مناعة الجسم والوقاية من امراض السرطان فضلاً عن تعديل المزاج وعلاج الاكتئاب.

وتشكَل الشوكولاته الداكنة رأس الحربة في هذا المجال، كونها أكثر غنى بمضادات الاكسسدة وقليلة السعرات الحرارية والسكريات. وقد لاحظ العلماء بأن سكان أمريكا الوسطى المشهورين بشرب الكاكاو، هم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، المسبب الرئيسي لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ومن فوائد الشوكولاته الصحية الأخرى كما أوردها موقع "ويب طب":