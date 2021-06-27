تفتيح لون الشفايف أصبح أكثر سهولة باستخدام هذه الوصفات الطبيعية

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تفتيح الشفايف وتجميل لونها من اللون الداكن الطبيعي إلى اللون الوردي هو الذي تتمناه جميع النساء، ليعطي لها مظهر جميل وجذاب، وفي هذا المقال سنتعرف علي وصفات طبيعية وبسيطة لتفتيح الشفايف إلى اللون الوردي الرائع.وصفات وطرق لتفتيح الشفايف في المنزل بكل سهولة
وصفة الفراولة لتفتيح الشفايف
تساعد الفراولة الطبيعية علي تحسين وتفتيح الشفايف باللون الوردي
طريقة الاستخدام
- يتم إحضار عدد 5 حبات فراولة متوسطة، وعدد 2 ملاعق صغيرة من صودا الخبز
- يتم هرس الفراولة، وخلط صودا الخبز.
- يتم وضع الخليط على الشفاه قبل النوم وغسله عند الاستيقاظ.
لزيت الزيتون العديد من الفوائد الطبيعية للجسم، فهو يعمل علي ترطيب الشفايف وتفتيحها.
طريقة الاستخدام
يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من السكر على بعض من زيت الزيتون، يتم فرك الخليط علي الشفايف به مره كل أسبوع للحصول شفايف رائعة.
لدي مكعبات الثلج العديد من الفوائد للبشرة، فهي تعمل علي تصغير مسامات البشرة، وتساعد أيضا علي تفتيح الشفايف.
طريقة الاستخدام
يتم وضع مكعبات الثلج علي الشفايف يوميا فهذا يؤدي الي ضخ الدم في الشفايف والحفاظ عليها رطبة دائما.
يصنف من أفضل الوصفات لتفتيح الشفايف، لأنه يساعد علي الحد من إنتاج صبغة الميلانين بالجلد.
طريقة الاستخدام
يتم وضع جل الصبار علي الشفايف ثم يغسل عندما يجف ويتم تكرار هذا الأمر يوميا ليتم تفتيح الشفايف.
يساعد الجلسرين علي تفتيح الشفايف الداكنة والحفاظ عليها رطبة.
طريقة الاستخدام
عليك فقط وضع القليل من الجلسرين علي الشفايف قبل النوم للحصول أفضل تفتيح.
يعمل الليمون على تقشير الشفايف وإزالة اللون الغامق وتحويلها إلى اللون الوردي الرائع، كما يعمل العسل والجلسرين على ترطيب ونعومة الشفايف.
طريقة الاستخدام
- يتم مزج ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من الجلسرين وملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- يوضع المزيج على الشفايف كل يوم قبل النوم ويغسل في الصباح.
- اخلطي ملعقة متوسطة من السكر الأبيض مع نصف ملعقة من عصير الليمون والقليل من زيت اللوز وملعقة متوسطة من العسل الأبيض.
- ضعي الخليط على الشفايف واتركيه لمدة 10 دقائق ثم افركي الخليط جيدا بعد ذلك يتم غسل الشفايف.
- يفضل التكرار ثلاث مرات في الأسبوع.
- في وعاء نظيف ضعي ملعقة كبيرة من عصير الجزر ومثلها من عصير الشمندر وقومي بخلطهم جيدا.
- قومي بتدليك الشفايف بهذا الخليط لمدة 5 دقائق.
- اغسلي الشفايف بالماء الدافئ وكرري تطبيق هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.
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