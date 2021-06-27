كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة وشدها والتخلص من الخطوط الرفيعة

تعددت وصفات التفتيح لكن تبقى طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة هى الأهم بين خلطات تفتيح الوجه، وتظل هي الوصفة التي تداوم عليها كل أنثى بصفة مستمرة وقبل المناسبات لتظهر بأجمل وجه، ولأن فوائد النشا مع ماء الورد عديد جئنا ومعنا ملف خاص يحتوي على أهم الوصفات الطبيعية المجربة لتبييض البشرة بالنشا وماء الورد، فتابعوا معنا هذا المقال.

كريم النشا وماء الورد للبشرة

تعمل النشا وماء الورد على تهدئة الجلد من الالتهابات الناتجة من التعرض لحرارة الشمس، واستخدام النشا يساعد البشرة في استعادة لونها الأصلي مع الحفاظ على النعومة والترطيب، تحتوي النشا على عنصر البروتين النباتي الذي ينتج خلايا الكولاجين التي تحارب علامات التقدم في العمر ويقلل من ظهور التجاعيد، فطريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة تختلف باختلاف نوع البشرة حيث الإضافة المناسبة لكل بشرة.

ملعقة نشا.

معلقة ماء ورد.

ملعقتين عصير ليمون.

نصف ملعقة خميرة.

نصف ملعقة كركم.

كريم النشا وماء الورد للبشرة الدهنية

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري طبق صغير وأضيفي فيه المكونات بشكل تدريجي، وابدئي فى خفق المكونات حتى تتجانس وتصبح خالية من أى كتل، وتصبح ذات قوام كريمي.

ضعي الكريم على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم تغسل بماء فاتر.

بعد ذلك استخدمي كريم مرطب ومناسب لنوع البشرة.

كرري استخدام الكريم يوم بعد يوم للحصول على أفضل نتائج.

نصف كوب زبادي.

ملعقة نشا كبيرة.

نصف ملعقة ماء ورد.

كريم النشا وماء الورد للبشرة الجافة

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري طبق مناسب وابدئي بإضافة المكونات إلى بعضها البعض مع الخلط المستمر حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

طبقي الكريم على البشرة لمدة ثلث ساعة ثم يغسل بماء فاتر.

بعد ذلك استخدمي نوع كريم مرطب ومناسب لنوع البشرة.

كرري الكريم على بشرتك يومياً وسوف تحصلين على نتائج مبهرة للغاية.

يمكن تطبيق طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة الحساسة بدون وضع أي إضافات أخرى حتى لا تتعرض البشرة للتهيج، وسوف تحصلي على نتائج مُرضية من الاستخدام الأول.